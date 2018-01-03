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Красногригорьевская хроника. Почти художественный фильм: Верхолаз
Однажды возле моего дома меняли высоковольтные кабели и глядя на шикарную работу верхолаза-родился этот фильм.
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