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Видео - Фото репортаж / В газету от читателей

Красногригорьевская хроника. Почти художественный фильм: Верхолаз

 

Однажды возле моего дома меняли высоковольтные кабели и глядя на шикарную работу верхолаза-родился этот фильм.



Вера Шалтыка

  • Категория: Видео - Фото репортаж / В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:14Просмотров: 683 Комментариев: 0
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