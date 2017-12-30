НІКОПОЛЬ 1 СІЧНЯ 2018.ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ

В славетному козацькому краї Війська Запорозького Низового пройшов захід по вшануванню Героя України, націоналіста, патріота, провідника української нації Степана Андрійовича Бандери.





В заході взяли участь нікопольці і гості міста, а також духовенство Київського патріархату. Зокрема, благочинний Нікополя та Нікопольського району ієромонах Меркурій (Скороход) зазначив: «За що воювали гітлерівці нацистської Німеччини? За Третій Рейх. Де третій Рейх? Нема. За що воювала Радянська армія? За Радянський Союз. Де Радянський Союз? Нема. За що боровся С. Бандера? За Незалежну Україну. Ми сьогодні маємо Незалежну державу Україну».





Після короткого мітингу учасники пройшли ходою по центральній вулиці міста. Нікопольці з цікавістю і здивуванням сприймали патріотичні гасла, питали в учасників, що за подія сьогодні сталась.





Після закінчення ходи учасники проказали Молитву націоналіста і заспівали Славень. Домовились про те, що кожний з них відсьогодні стане прапором, бацилою, яка буде заражати українським націоналізмом всіх, з ким будуть спілкуватись. Бо тільки націоналізм може стати тією основою, на якій можна збудувати сильну незалежну самодостатню державу.





Юрко Горобець







