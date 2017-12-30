Завтра вступят в силу новые правила дорожного движения

В Украине с 1 января 2018 года в пределах населенного пункта можно вести авто со скоростью до 50 км/час. Такое решение принял Кабмин 10 ноября.

Уже завтра разрешенная скорость движения в населенных пунктов - до 50 км/час. Еще сегодня можно водить со скоростью до 60 км/час.

"На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза", - говорится в пояснении к постановлению.





Напомним, 10 ноября Кабмин принял ряд решений, направленных на снижение количества аварий на дорогах, а вместе с тем и пострадавших в результате ДТП. В частности, срок действия полученного впервые водительского удостоверения сократили до 2 лет, поддержали введение криминальной ответственности за нарушения ПДД пьяными водителями, если кто-то пострадал; ввели систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.





Источник: 112