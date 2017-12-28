У Марганці відкрили амбулаторії сімейної медицини (відео)

Напередодні нового року марганчани отримали найочікуваніший подарунок від міської влади – у двох мікрорайонах міста у щойно відремонтованих приміщеннях відкрили двері для відвідувачів амбулаторія сімейної медицини № 4 по вул. Лермонтова (р-н Інституту) та її філія по вул.

Єдності міського Центру первинної медико-санітарної допомоги. Такі зміни були заплановані в 2012 році, коли стартувала медична реформа, але далі обіцянок справа не зрушувалася. І ось тепер 14 тисяч жителів Привокзального мікрорайону та Інституту зможуть скоротити час і відстань під час відвідування свого сімейного лікаря.





В амбулаторії по вул. Лермонтова пацієнтів прийматимуть лікарі Олена Камлик та Олена Полякова. Тут працюватиме кабінет щеплення й лікарської допомоги, а в філії амбулаторії, що розмістилася в районі вокзалу, прийматиме Валентина Лукашова, котра також має спеціалізацію дитячого лікаря.





На урочисте відкриття амбулаторій завітали заступники міського голови, депутати Марганецької міської ради, керівництво та працівники центру первинної медико-санітарної допомоги, містяни. Вони мали змогу оглянути, які умови створено для комфортного відвідування марганчанами лікарів та якісної роботи підрозділів медичного закладу.





Завдяки впровадженню в життя цієї ініціативи місцевий центр первинної медико-санітарної допомоги зміг підвищити свій рівень до закладу першої категорії. В наступному році робота зі створення амбулаторій у різних районах міста буде продовжена.



