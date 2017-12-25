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Аналитика / опросы

Подведем итоги уходящего года: Что сделали на благо города представители городской власти в 2017 году?

   

До конца 2017 года остались считанные дни, можно сказать часы, и думаю самое время подвести итоги. Уверен что за оставшееся время уже ни чего кардинально не изменится, даже памятник защитникам вряд ли успеют поставить.


Но в данном материале я не намерен делать самостоятельных выводов, навязывать или даже высказывать свое мнение, не намерен проводить параллели с соседними городами в сравнении с численностью населения и сумм бюджета, инвестиций и т.д.


Просто хотелось бы получить конкретный ответ на конкретный вопрос: - Что сделали на благо города представители городской власти в 2017 году? Не в проекте, и не виртуальные программы, а именно то что можно увидеть и потрогать. Что?

  • Категория: Аналитика / опросы
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:02Просмотров: 428 Комментариев: 0
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