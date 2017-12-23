Ну и что город в разрухе, зато сколько медалей у городского головы

Если отбросить, как многие думают предвзятое отношение, а просто пройти по городу и посмотреть во что он превращается за последние годы, невольно создается мнение что в городе просто нет городского головы, или ему ...









Но смею вас заверить - это обманчивое впечатление. Думаете его нету? А он ЕСТЬ. И наверное ни один городской голова в Украине не имеет столько наград как Андрей Петрович Фисак. Я даже не могу припомнить сколько их и какие, за тот, Слава Богу, короткий промежуток времени который он находится на занимаемой должности. Помню в 2015 году Указом Президента Украины Андрей Фисак награжден орденом «За заслуги» III степени. Спросите за какой ...?





Справка:

Орден «За заслуги» - государственная награда Украины для награждения выдающихся заслуг граждан в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности.





Ну понятно Порошенко был в Никополе в мае 2014 года когда "вешал лапшу" Никопольчанам и откуда ему знать как на самом деле обстоят дела в Никополе. Наградил та и наградил, он не жадный, наград как и обещаний не жалеет. Ну а остальные?





Все кому не лень, а за ЧТО??? Бумага все стерпит, а люди только хихикают





Я думал "дно" уже пробито когда:

Приятной неожиданностью для собравшихся стало награждение городского головы А.П.Фисака медалью Академии педагогических наук Украины «Ушинский К.Д.» за личный вклад в развитие украинского образования .





Думал это дно, но нет: Уважаемый мною Ієромонах Меркурій в средине декабря наградил того же городского голову медалью "За жертовність і любов до України". Вопрос: Где Фисак и где "За жертовність і любов до України"? Точнее в чем она так проявилась та "любов"?





Стоя на сессии под гимн Украины, приложив руку к сердцу, думать о том как "распилить" бюджет и не сесть. Это "любов"? Оглянитесь и посмотрите на разворованный город, в который соседи из Покрова, и не только, скоро будут организовывать экскурсии как в "Памятник бесхозяйственности, воровства и коррупции". Вам не стыдно? Не Андрея Петровича спрашиваю, а вас - те кто награждает. Ведь все знаете, понимаете и сами говорите об этом - единственное чего он заслуживает - наручники.





К слову, точно такой же медалью, только месяцем раньше, прямо в зоне АТО, тот же Ієромонах наградил "Правый Сектор" Никополя. Как так? Уверен что тут ошибочка вышла, на фоне таких людей, "Правый Сектор" недостоин награды - "За жертовність і любов до України".

Нет слов...