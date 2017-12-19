Аналитика / опросы
Какие ассоциации вызывает слово, извините за выражение, Россия (опрос, 18+)
Ответы в комментах. Только так вот - первое что приходит в голову, последние три года. Можно 18 +, можно с пояснениями, но без ухода от темы.
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