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Аналитика / опросы

Какие ассоциации вызывает слово, извините за выражение, Россия (опрос, 18+)

 Ответы в комментах. Только так вот - первое что приходит в голову, последние три года. Можно 18 +, можно с пояснениями, но без ухода от темы.

  • Категория: Аналитика / опросы
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:30Просмотров: 402 Комментариев: 3
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      Виктор Артеменко (Сегодня, 14:31)
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