Дмитрий Гордон в "Вечернем прайме" телеканала "112 Украина": Есть несколько различных причин, почему началась революция на майдане 

Нормальные и могущие не пойдут во власть, они самодостаточны, что им нет нужды кому то доказывать, что они могут. А принципиальные и честные про правилам системы, которая сложилась не будут работать. Наши все великие предприниматели стали богатыми и типа уважаемыми только благодаря тому, что были близки к распределению бюджетных средств и "прихватизировали" лакомые куски недвижимости коммунальной.

А остальное население города для них - это быдло, которое недостойно.

Даже среди участников боевых действий есть 2 касты, которые избрали путь дружить с властью и выбивать лакомые куски земли для себя и занимать кресла и начислять себе ЗП в 3-4 раза больше, чем у подчиненных, считая, что они напрягаются больше сотрудников и они достойны получать ЗП чуть ниже минималкии чтят себя великими директорами и насяльниками.

В горисполкоме аналогичная ситуация - рядовые сотрудники и подчиненные сидят и после окончания раб.времени и пашут за ЗП чуть выше минималки, а великие руководители выписывают себе все возможные надбавки, добавки и премиальные под потолок и занимаются не пойми чем в раб. время - созданием препятствий для людей, которые обращаются за разрешением того или иного вопроса.

Яркий пример ЦНАП с очередями и невозможностью построить работу для людей.