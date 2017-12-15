Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Другие СМИ пишут / Аналитика / опросы

Дмитрий Гордон в "Вечернем прайме" телеканала "112 Украина": Есть несколько различных причин, почему началась революция на майдане

 

Дмитрий Гордон в "Вечернем прайме" телеканала "112 Украина": Есть несколько различных причин, почему началась революция на майдане 




От себя: Многое из сказанного - спорно, но как минимум заслуживает внимания и наводит на размышления.

Хотелось бы узнать ваше мнение, но прошу об одном - Прежде чем что то комментировать и расставлять акценты не поленитесь посмотреть до конца. 

  • Категория: Другие СМИ пишут / Аналитика / опросы
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:50Просмотров: 256 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.