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Дмитрий Гордон в "Вечернем прайме" телеканала "112 Украина": Есть несколько различных причин, почему началась революция на майдане
Дмитрий Гордон в "Вечернем прайме" телеканала "112 Украина": Есть несколько различных причин, почему началась революция на майдане
От себя: Многое из сказанного - спорно, но как минимум заслуживает внимания и наводит на размышления.
Хотелось бы узнать ваше мнение, но прошу об одном - Прежде чем что то комментировать и расставлять акценты не поленитесь посмотреть до конца.
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