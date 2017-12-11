Чем запомнится Никопольчанам городской голова Андрей Петрович Фисак?

Не за горами, а может быть и раньше, закончиться срок правления городом Андреем Фисак. Вероятнее всего, сразу же (а может быть и раньше) его ждет другой срок, уголовный. Но это уже другая история. А пока хотелось бы узнать у вас, Уважаемые Никопольчане: - Чем Вам лично запомнится Андрей Петрович как городской голова?





Замечу, что обращаюсь к Никопольчанам, а не к штатным тролям и бессменной подтанцовке.









От себя: В моей памяти останется два совершенно противоположных человека.





Первый - депутат и кандидат на пост городского головы - порядочный и отзывчивый человек Андрей Фисак с которым мы планировали как изменить город к лучшему. Которому я верил.





И второй - городской голова Андрей Петрович Фисак - который буквально сдал город в аренду тем кто над ним насмехался (впрочем и сейчас еще больше, только не в лицо, пока не в лицо), сдал город тем против кого боролся, задвинув друзей как отработанный материал. Нынешний, т.е. реальный Фисак прекрасно понимает что второй срок ему светит только уголовный, потому не намерен что то менять в городе к лучшему, в котором не имеет даже своего жилья. Задача одна: - Как можно больше набарыжить и успеть сбежать в свой Киевский домик. Потому и в городе - Тьма и разруха.

" Тьма и разруха " вот так в моей памяти останется городской голова Андрей Петрович Фисак. Жаль