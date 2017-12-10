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События

В группе газета "ГОРОД Никополь" на facebook 10 001 участник

Как ни крути, а новость приятная. Может и не для всех конечно, но принимайте как есть.
Учитывая то что ни я как администратор, ни единственная помощница Оксана как модератор не добавляем участников в группу, а только лишь одобряем запросы.

 

Может это и не показатель, может тем что всегда стараемся придерживаться редакционной политике издания публикуя только свежие и проверенные новости города Никополь и Никопольского региона немного теряем в количестве участников, но уверяю вас что и к 20 - 30 тыс. и более участников, мы будем идти оставаясь собой. Спасибо!


группа газета "ГОРОД Никополь" на facebook

  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 19:31Просмотров: 112 Комментариев: 0
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