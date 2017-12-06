Концерт і нагородження з нагоди Дня Збройних Сил України (відео)

Вчора мав змогу завітати на звіт міського голови міста Нікополь. Зайшовши в зал, був приємно здивований, що зал був повний людей, вільних місць майже не було. На цьому, нажаль, і закінчились мої гарні враження про це дійство. Коли почав вдивлятися в обличчя, зрозумів, що в залі 90% людей складають: працівники міської ради, виконавча влада, депутати, працівники комунальних закладів. Зрозуміло, що всі свої, звичайно, тепер і Андрій Петрович має змогу спокійно звітувати за свою ІДЕАЛЬНУ РОБОТУ. Залишається 10% людей, і хто вони? Це підприємці, журналісти і звісно наша опозиція до влади. Питань прозвучала купа і це дуже добре, але задавали їх всього 5 ЛЮДЕЙ, З УСЬОГО МІСТА, ВСЬОГО 5 ЛЮДЕЙ. Сподобалась ситуація, коли депутат від УКРОПА, не пам’ятаю його прізвище, задав питання і у відповідь, почув від міського голови звинувачення в свій адрес, в корупційних діяннях та причетності до лобіювання власних інтересів, в певних питання. Після такої відповіді у депутата ВЖЕ НЕ БУЛО ЖОДНИХ ПИТАНЬ(смішна ситуація).

Вийшовши з зали, зрозумів одне, що місто ще дуже довго буде виходити з ситуації, яка зараз склалась в Нікополі. Горе опозиція яка є, не може між собою консолідуватися, не може обрати між собою одного лідера, який зможе протипоставити себе міському голові.

Болото одним словом…



З повагою Мельников Дмитро!