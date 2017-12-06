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События

Концерт і нагородження з нагоди Дня Збройних Сил України (відео)

 

На торжестві були тільки воїни, їх сім'ї і друзі. Людей які називають себе "мЫ влАстЬ" не було, а значить не було і Московського патріархату. Мабуть тому так вільно дихалось


  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 22:22Просмотров: 412 Комментариев: 0
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