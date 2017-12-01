22-23 листопада 2017 року в рамках акції “Діти Дніпропетровщини – дітям Донбасу”для дітей соціально-незахищеної категорії населення була надана гуманітарна допомога в місті Світлодарськ Донецької області.

Правозахисник Кожушко Микола висловлює подяку Дніпропетровської обласній раді та Дніпропетровській обласній державній адміністрації, усм громадським організаціям, активістам та небайдужим жителям України. Особиста подяка ГО “Сонячний Світ”, ГО “Рух Вільна Доля”, Дніпровській міській раді, Чечелівській районній у місті Дніпрі раді, КП “ДМБТІ” ДОР, підприємствам, організаціям та установам, що надавали постійну допомогу протягом 2014-2017 років, завдяки якій ДОДГО “Правозахисна Спілка “Допоможемо Дітям” разом з ГО”Сонячний Світ” змогли доставити гуманітарну допомогу у міста: Добропілля, Слов’янськ, Краматорськ, Красний Лиман, Сватово, Северодонецьк, Авдіївку, Маріуполь та інші населені пункти зони проведення антитерористичної операції.





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