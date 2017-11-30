Запрошуємо Вас на звіт Нікопольського міського голови

Мне тоже уже через 2 недели после выборов президента стало стыдно что я за Порошенко (Вальцмана) голосовал от безысходности чтобы подружку путина не выбирать. Лучше бы просто бюллетень порвал. Поэтому за Фисака я не голосовал чтобы хоть совесть очистить, зная что наш электорат все равно его выберет. Но даже если его сейчас выгнать - я не вижу кого выбрать. Кандидатов нормальных нет.