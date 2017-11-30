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Политика

Запрошуємо Вас на звіт Нікопольського міського голови

 Запрошуємо Вас на звіт Нікопольського міського голови Андрія Фісака про свою діяльність за 2017 рік!
30 листопада 2017 року о 16-00 годині в Нікопольському культурно-дозвіллєвому центрі на відкритій зустрічі з мешканцями міста звітуватиме Нікопольський міський голова Андрій Петрович Фісак.

Нікопольська міська рада 

PS. 

В сети уже появилась ПРЕМЬЕРА видеоотчета

  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 11:48Просмотров: 462 Комментариев: 0
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