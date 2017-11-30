Политика
Запрошуємо Вас на звіт Нікопольського міського голови
Запрошуємо Вас на звіт Нікопольського міського голови Андрія Фісака про свою діяльність за 2017 рік!
30 листопада 2017 року о 16-00 годині в Нікопольському культурно-дозвіллєвому центрі на відкритій зустрічі з мешканцями міста звітуватиме Нікопольський міський голова Андрій Петрович Фісак.
PS.
В сети уже появилась ПРЕМЬЕРА видеоотчета
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