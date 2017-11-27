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В Украине

Молебен о здравии воинов добровольцев Правого Сектора в зоне АТО. Иеромонах Меркурий (фото, видео)

 

Молебен о здравии воинов добровольцев Правого Сектора в зоне АТО. Иеромонах Меркурий  



  • Категория: В Украине
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 22:52Просмотров: 190 Комментариев: 0
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