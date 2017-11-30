Дві зустрічі – одна тема

Презентації, на які чекали – саме так охарактеризували мешканці Покрова зустрічі з авторами книг «1000 і 1 ніч війни», «14 друзів хунти». Для міста це стало по-справжньому винятковою подією. Відкриті діалоги з читачем, що відбулися за підтримки міського голови Олександра Шаповала, подарували можливість особисто поспілкуватися з людьми, які прожили кожен написаний рядок .





Руслан Горовий. Цінувати життя



Заслужений журналіст України, режисер телекомпанії «Магнолія-ТВ», Руслан саме та людина, хто стоїть за створенням «Служби розшуку дітей», є керівником та засновником проекту. Про ці важливі деталі життя письменника, режисера, поета і музиканта, громадського діяча та волонтера, розповідали видавець Артем Лобанов, активістка, наша землячка Валерія Боєва.





Сам Горовий здебільшого спілкувався з присутніми словом своїх книг, зачитуючи у тиші зали Будинку творчості оповідання з «1000 і 1 ніч війни», «Казки на ніч», «40…або чому чуваки не святкують». Видання 2015, 16 та 17 років.





Його художня проза виходить з 2002 року, налічує вже сім книг. Хтось пізнав Горового з друкованої сторінки, хтось з фейсбуку, але вже точно ніхто не залишився байдужим. Усю особливість автора, якого називають непересічним, несхожим на інших за почерком та емоціональним посилом, могли відчути покровчани. «Він не просто читав, він жив», - скажуть містяни вже по завершенню презентації, розгортаючи книгу з автографом. Одне з видань письменник подарував мамі загиблого воїна АТО, Почесного громадянина міста Олександра Ісаєнка.





Його головні тези: «головне не брехати», «я ніколи не пишу спеціально». В епіцентрі погляду завжди - людина. Свою розмову Руслан Горовий теж почав з розповіді про Данила Дідика, хлопчика, який загинув внаслідок теракту, під час проходження маршу єдності у Харкові. За дві години презентації присутні прожили кілька доль, за твердженнями Горового, зібраних образів. Донбас, дитячий інтернат, загублене українське село – реалії нашої дійсності. Вони здаються абсолютно автобіографічними, однак автор переконує, що це – художня література. В основу оповідань, які беруть за живе, лягли його особисті спостереження волонтера, який з літа 2014 року регулярно буває в АТО, допомагає вихованцям Ладижинського та Меджибізького інтернатів. «Це не залежить від мене, це відбувається поряд, а потім з’являється оповідання»,- говорить він. Можливо вже скоро ми побачимо нову книгу. Покровчани стверджували, що вже чекають на неї.





Руслан Горовий не давав точних дат щодо виходу свого наступного дітища, а от повернутися до Покрова, яке вразило його атмосферою і людьми – обіцяв.





«14 друзів хунти»





Павло Бєлянський, Мартін Брест, Костянтин Чабала, Юрій Руденко – одні з 14 авторів, чиї оповідання про фронтові будні в зоні АТО та життя вже після війни увійшли до військової антології «хунти». Побачене військовими, волонтерами, блогерами, пережите склалося в оповідання і в книгу, яка мала вибухову силу.





Емоційні розповіді, правдиві та чесні, не позбавлені самоіронії, стали справжнім відкриттям, адже вони про наше життя. Історію країни останніх трьох років очима очевидців представили у Києві, Дніпрі і учора - в Покрові.





Автори розповідали про створення «14 друзів» та інші, вже авторські твори, що стали роздумами на тему «до і після» війни на Донбасі.

Зазначали, що писали не про себе, а про тих, хто поряд виконував свій обов’язок, бо інакше не міг.

Кожна з книг – то погляд на наш час великих змін. Присутні на презентації містяни мали змогу говорити про це з авторами, підкреслюючи, важливість таких зустрічей.





Для Покрова це дійсно вперше, але не в останнє. Планується і надалі проводити цікаві зустрічі з непересічними особостистями, презентації авторських творів та нових видань.