Когда УВОЛЯТ директора КП «МЖТИ» Евгения Романия?

Никопольчане, на протяжении нескольких последних месяцев Громада настаивала на проведении служебной проверки по факту организации незаконного аукциона по продаже 120 километров никопольских теплосетей.

Наконец-то до городского руководства начало доходить, что «запахло жареным».

Начальник Управления контроля Никопольского городского совета Евгений Тутуров по результатам проверки направил городскому голове ДОКЛАДНУЮ ЗАПИСКУ, в которой практически полностью подтвердил все наши аргументы по злоупотреблениям со стороны директора КП «МЖТИ», ДЕПУТАТА городского совета Евгения РОМАНИЯ.





В результате допущенных нарушений в аукционе не смогли принять участие все потенциальные покупатели, в связи с чем торгов практически НЕ БЫЛО, а городскому бюджету нанесен многомиллионный УЩЕРБ.





Тяжесть нарушений такова, что Е.Романий должен быть сразу же уволен с занимаемой должности. Принять это решение должен А.П.Фисак.





Посмотрим, стоит ли на страже интересов Громады наш городской голова? Не секрет, что депутат Романий входит в обойму приближенных к мэру «народных избранников».





P.S.: В прокуратуру Днепропетровской области в отношении директора КП «МЖТИ» Е.Романия направлено Заявление о совершении им преступления, предусмотренного статьёй УК Украины «Злоупотребление служебным положением».

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"