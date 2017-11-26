В итоге, оказывается что Бандера был таки прав (видео)
В итоге, оказывается что Бандера был таки прав
Откровение переселенца из Луганска! Правда из первых уст!
УРОК ИСТОРИИ ДЛЯ ПУТИНА.
Знаете ли Вы, что россиянам многое недоговаривают? По поводу событий современности и давно минувших дней у российских мещан сформирована абсолютно кривая картина мира. Страшно себе представить, но, очевидно, даже Путин находится в тумане притянутой за уши "великой" истории Российской империи. Хотя возможностей докопаться до сути у него предостаточно, ведь любые исторические архивы в его распоряжении. Особенно в отношении Украины. Но ведет себя Владимир Владимирович так, как будто каждый день штудирует школьный учебник истории младших классов. Это какой-то... позор. Покажите ему кто-нибудь этот ролик. Только пусть сначала сядет, дабы не упасть от неожиданности.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.