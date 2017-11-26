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В Украине

В итоге, оказывается что Бандера был таки прав (видео)

 

В итоге, оказывается что Бандера был таки прав 


Откровение переселенца из Луганска! Правда из первых уст!


УРОК ИСТОРИИ ДЛЯ ПУТИНА.
Знаете ли Вы, что россиянам многое недоговаривают? По поводу событий современности и давно минувших дней у российских мещан сформирована абсолютно кривая картина мира. Страшно себе представить, но, очевидно, даже Путин находится в тумане притянутой за уши "великой" истории Российской империи. Хотя возможностей докопаться до сути у него предостаточно, ведь любые исторические архивы в его распоряжении. Особенно в отношении Украины. Но ведет себя Владимир Владимирович так, как будто каждый день штудирует школьный учебник истории младших классов. Это какой-то... позор. Покажите ему кто-нибудь этот ролик. Только пусть сначала сядет, дабы не упасть от неожиданности.

  • Категория: В Украине
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:30Просмотров: 39 Комментариев: 0
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