Никопольчане, 23.11.2017 г. в Хозяйственном суде Днепропетровской области началось рассмотрение иска прокуратуры по вопросу незаконного отчуждения имущества Громады – никопольских теплосетей.





Из ШЕСТИ участников процесса в суд явились только ДВА: представитель областной прокуратуры и юрист горсовета.





КП «МЖТИ» прислало письмо, что у них там кто-то заболел, а еще три участника: ООО «АЙ-ТЕМС О8» (покупатель труб), ООО «С-ТИМАТИКА» (оценщик труб) и «Украинская товарная биржа» (запорожская фирма, которая проводила аукцион по продаже имущества громады) – тотально проигнорировали заседание суда.





Коротко об итогах сегодняшнего дня:

1. Суд пройдет по ускоренной процедуре, решение будет принято до 31 декабря.

2. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял МЕРЫ ОБСПЕЧЕНИЯ по иску: это значит, что ДО решения суда ЗАПРЕЩЕНЫ любые операции с никопольскими теплосетями.

3. Общественный союз «Никопольчане» не будет принимать участие в заседаниях суда в качестве ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, судом рекомендовано общественности представлять свои документы и доказательства через прокуратуру.

4. Следующее заседание состоится 5 декабря, в 12-00.





Следует отметить, что юрист городского совета подал Ходатайство о ПРЕКРАЩЕНИИ производства по делу. Причина явно надумана – якобы дело ДОЛЖНО рассматриваться в Административном суде. Попытка сорвать судебный процесс – НЕ ПРОЙДЁТ.





Итак, готовимся к следующему заседанию. Прошу никопольчан оперативно реагировать на все случаи вырезки никопольских теплосетей. С завтрашнего дня эти работы ПРОТИВОЗАКОННЫ.

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"