Началось рассмотрение иска прокуратуры по вопросу незаконного отчуждения имущества Громады – никопольских теплосетей
Никопольчане, 23.11.2017 г. в Хозяйственном суде Днепропетровской области началось рассмотрение иска прокуратуры по вопросу незаконного отчуждения имущества Громады – никопольских теплосетей.
Из ШЕСТИ участников процесса в суд явились только ДВА: представитель областной прокуратуры и юрист горсовета.
КП «МЖТИ» прислало письмо, что у них там кто-то заболел, а еще три участника: ООО «АЙ-ТЕМС О8» (покупатель труб), ООО «С-ТИМАТИКА» (оценщик труб) и «Украинская товарная биржа» (запорожская фирма, которая проводила аукцион по продаже имущества громады) – тотально проигнорировали заседание суда.
Коротко об итогах сегодняшнего дня:
1. Суд пройдет по ускоренной процедуре, решение будет принято до 31 декабря.
2. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял МЕРЫ ОБСПЕЧЕНИЯ по иску: это значит, что ДО решения суда ЗАПРЕЩЕНЫ любые операции с никопольскими теплосетями.
3. Общественный союз «Никопольчане» не будет принимать участие в заседаниях суда в качестве ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, судом рекомендовано общественности представлять свои документы и доказательства через прокуратуру.
4. Следующее заседание состоится 5 декабря, в 12-00.
Следует отметить, что юрист городского совета подал Ходатайство о ПРЕКРАЩЕНИИ производства по делу. Причина явно надумана – якобы дело ДОЛЖНО рассматриваться в Административном суде. Попытка сорвать судебный процесс – НЕ ПРОЙДЁТ.
Итак, готовимся к следующему заседанию. Прошу никопольчан оперативно реагировать на все случаи вырезки никопольских теплосетей. С завтрашнего дня эти работы ПРОТИВОЗАКОННЫ.
Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
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