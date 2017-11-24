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Криминал

Началось рассмотрение иска прокуратуры по вопросу незаконного отчуждения имущества Громады – никопольских теплосетей

 Никопольчане, 23.11.2017 г. в Хозяйственном суде Днепропетровской области началось рассмотрение иска прокуратуры по вопросу незаконного отчуждения имущества Громады – никопольских теплосетей.


Из ШЕСТИ участников процесса в суд явились только ДВА: представитель областной прокуратуры и юрист горсовета.


КП «МЖТИ» прислало письмо, что у них там кто-то заболел, а еще три участника: ООО «АЙ-ТЕМС О8» (покупатель труб), ООО «С-ТИМАТИКА» (оценщик труб) и «Украинская товарная биржа» (запорожская фирма, которая проводила аукцион по продаже имущества громады) – тотально проигнорировали заседание суда.


Коротко об итогах сегодняшнего дня:
1. Суд пройдет по ускоренной процедуре, решение будет принято до 31 декабря.
2. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял МЕРЫ ОБСПЕЧЕНИЯ по иску: это значит, что ДО решения суда ЗАПРЕЩЕНЫ любые операции с никопольскими теплосетями.
3. Общественный союз «Никопольчане» не будет принимать участие в заседаниях суда в качестве ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, судом рекомендовано общественности представлять свои документы и доказательства через прокуратуру.
4. Следующее заседание состоится 5 декабря, в 12-00.


Следует отметить, что юрист городского совета подал Ходатайство о ПРЕКРАЩЕНИИ производства по делу. Причина явно надумана – якобы дело ДОЛЖНО рассматриваться в Административном суде. Попытка сорвать судебный процесс – НЕ ПРОЙДЁТ.


Итак, готовимся к следующему заседанию. Прошу никопольчан оперативно реагировать на все случаи вырезки никопольских теплосетей. С завтрашнего дня эти работы ПРОТИВОЗАКОННЫ.

Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 09:31Просмотров: 624 Комментариев: 1
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      Палыч (Вчера, 17:30)
      Посетители | Offline
      Ну, тут все просто, как три копейки одной монетой-- одни крысы бегут с зпятнанного корабля, другие--свалить вину на более дурных, третьи--элементарно свалить за кордон. Кстати, прием не новый для похорон дела--мол, боли внизу живота у судьи, и муж недовольный и т.п. А корни, похоже, растут из Старуна, начавшего грабеж громадського майна с труб и оград, он знает, что кирпичом по нему никто не промахнется (даже на митинге), все равно достанут, суда продажного дожидаться не станут, это его судьба и конец, дело лишь времени. Интересно, кто из купленных еще Старуном юристов гавкает о перенесении дела в потусторонний заоблачный административный суд?!

      Регистрация: 9.11.2013

      Новостей: 34

      Коментариев: 487

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