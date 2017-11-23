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Никополь, палата №7

Ну не врет же, городская власть тыхенко, не врет... (видео)

 

Ну не врет же, городская власть тыхенко, не врет...   



  • Категория: Никополь, палата №7
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:57Просмотров: 652 Комментариев: 2
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      Наталья Яровая (Сегодня, 15:56)
      Посетители | Offline
      Уважаемый Виктор, извините, что вставляю свои замечания, считаю, что репортажи нужно вести бодрее, а комментировать веселее, а то Ваша ритуальная монотонность создает впечатление, что мы как бы уже прощаемся с Сергеем Витальевичем. Ан нет! Он еще молод, полон сил и весьма энергичен, как никопольский опалювальный сезон. Самое главное- это видимость бурной деятельности на высоком ответственном посту и чтобы никто не заметил, что Тыхенко все похеренко.

      Регистрация: 2.10.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 23

    •             
      Виктор Артеменко (Сегодня, 18:52)
      Администраторы | Online
      Наталья Яровая, замечание принял

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 109

      Коментариев: 1 719

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