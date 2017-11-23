Ну не врет же, городская власть тыхенко, не врет... (видео)

Давайте зреть в корень. Когда на НЗФ оптимизировали маршруты автобусов для подвоза заводчан на работу, то в каждый усадили специальных людей-счетчиков. Они счтали - сколько вошло, сколько вышло, сколько уехало, сколько доехало, т.е. плотность пассажиропотока. Может стоило бы посчитать эту плотность и на городских маршрутах. Она практически будет равна денежному потоку, а когда из него вычесть топливо, з/п, амортизацию и стоимость ремонтов, получим чистые деньги и вспомним К. Маркса. Ах да, налоги, но они существенно не меняют картинки. Законы экономики не меняются от места нахождения перевозчика!