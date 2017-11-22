Команде БАЛАБОЛОВ ЖКХ Никополя! Смотрите что за пару месяцев могут сделать профессионалы! (видео)

Устаешь уже удивляться--люди на земле живут уже миллион лет (ну, в Никополе чуть поменьше), а никак не научились выражать свои мысли откровенно и по сути. Обсуждают Бог знает какие частности, а в корень заглянуть ленятся, да и проходимцы их водят по околицам мысли. Можно же было просто сказать, что власть--барахло! Что в центре, что на местах, обругали бы себя, что опять ошиблись, и пошли на новые выборы. Пока не поумнеют, что так и будет, если не научатся выбирать в вожди себе подобных, повыбирали себе на шею котов в меешках, миллионеров и миллиардеров и тупо надеются, что те за них положат свои тела, а сверху еще и души. А в природе таких чудес не бывает, там дурости поменьше, если вожаков уж выбирают по партийным спискам, так те точно будут горло грызть за интересы партии влады, а не за каждого страуса отдельно. Чудаки за тарифы чубятся, калории изводят на словоблудие, да выберите себе подобных, нормальных--и проблемы уйдут!

И не надо быть марксистом, чтобы сознавать, что пока человек не решит любой вопрос в принципе , он до конца жизни обречен блуждать в частностях.