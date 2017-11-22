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Политика

Команде БАЛАБОЛОВ ЖКХ Никополя! Смотрите что за пару месяцев могут сделать профессионалы! (видео)

 

А вы трепачи, пол года кормите картинками нелепыми никопольчан , ничего из серьезных проектов не сделано! Где реконструкция парка? Где бассейн? Где реконструкция стадиона? Где новая аллея по Трубников ? Где красивое кольцо? Да вы даже с памятником воинам АТО, обделались! А вспомнил, кап ремонт дороги по Электрометаллургов ))))) асфальт в сантиметр толщиной, который за неделю рассыпался! Таких рукожопых БАЛАБОЛОВ город еще не видел!



Олег Ковалев

  • Категория: Политика
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:39Просмотров: 255 Комментариев: 0
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