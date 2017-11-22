Политика
Команде БАЛАБОЛОВ ЖКХ Никополя! Смотрите что за пару месяцев могут сделать профессионалы! (видео)
А вы трепачи, пол года кормите картинками нелепыми никопольчан , ничего из серьезных проектов не сделано! Где реконструкция парка? Где бассейн? Где реконструкция стадиона? Где новая аллея по Трубников ? Где красивое кольцо? Да вы даже с памятником воинам АТО, обделались! А вспомнил, кап ремонт дороги по Электрометаллургов ))))) асфальт в сантиметр толщиной, который за неделю рассыпался! Таких рукожопых БАЛАБОЛОВ город еще не видел!
Олег Ковалев
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.