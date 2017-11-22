В городах Покров и Марганец побывал глава Нафтогаза
Децентрализация - это не только передача на территории ресурсов, но и ответственности за все происходящее на них.
Кто-то ждет коммунизм и инопланетян, кто-то, вместе с нами, решает хронические проблемы с отоплением и делает шаг в будущее.
Год назад два города в Днепропетровской области - Покров и Марганец перешли с централизованного газового отопления на альтернативное и индивидуальное.
Вчера в этих городах побывал глава Нафтогаза Andriy Kobolyev.
Каждый должен хорошо делать свою работу на своем месте. Нафтогаз, уже несколько лет впервые за долгие годы перестал плодить убытки и стал прибыльной компанией, в чем огромная заслуга Andriy Kobolyev. Покров и Марганец перестали накапливать долги перед Нафтогазом, перешли на альтернативное и индивидуальное отопление, сделав в домах, зданиях и квартирах по-настоящему тепло. Мы нашли инвестора, за счет которого, включая замену теплотрасс, это все было сделано и помогли этим городам пройти весь этот путь.
Сделанное нами не самый сильный удар по заборекбриковской газовой монополии, но, точно, еще один большой шаг на пути к энергонезависимости и энергоэффективности.
Спасибо Нафтогазу за его позицию и поддержку действий тех, кто действует, а не ждет.
Уверены, что и хроническую проблему с отоплением в Кривом Роге мы тоже вместе решим.
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