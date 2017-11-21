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Жизнь города

Общественные слушания по вопросу поднятия тарифов автоперевозок (фото, видео)

 

 

Общественные слушания по вопросу поднятия тарифов автоперевозок 


  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 19:41Просмотров: 465 Комментариев: 3
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      Русскоязычный бандеровец (Вчера, 23:24)
      Посетители | Offline
      А сколько можно уже поднимать стоимость? За Днепром, за Киевом гонятся? Если там по 5 грн то это не значит что нам надо на них равняться. Какие там доходы у населения и какие у нас. У нас зарплату многие получают 2600-3000 чистыми. Причем, как дворники так и юристы в гос учреждениях. Задрали эти фисаки с саюками уже. Автобусы львовские старые и ободранные ездят. Как льготников возить так морды воротят, а плати им как в Киеве.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 545

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      Русскоязычный бандеровец (Вчера, 23:42)
      Посетители | Offline
      В зале собрались одни перевозчики и им сочувствующие. Сами поговорили между собой, поплакались на свою тяжелую жизнь и разошлись. К врачам она предлагает водителей и кондукторов приравнять. Работа у них, блин, нервная. А почему не приравнять к врачам хотя бы работников Укрпочты, которые пашут фактически по 12 часов выполняют за минимальную ставку обязанности грузчиков и инкассаторов и много еще кого, весь день в пути, перерыва на обед нет, обедают в пути, возят деньги, рискуют задницей, а получают в отличие от официальных банковских инкассаторов копейки. И взятки в отличии от "доблестных" врачей им брать не с кого. Так давайте всех приравняем к врачам. Маразматики какие-то. Им по 10 грн проезд сделай - через полгода будут ныть что мало. Лишь бы людей ободрать.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 545

    •             
      Vail (Сегодня, 04:11)
      Посетители | Offline
      Ну то что у водителей работа нервная, я согласен. Только в чем уравнять водителей с врачами в ЗП? Так кто их, водителей пользует по 16 часов, по факту 2 смены за 3200 грн. за смену

      Регистрация: 19.11.2013

      Новостей: 0

      Коментариев: 114

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