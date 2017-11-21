Общественные слушания по вопросу поднятия тарифов автоперевозок (фото, видео)

Vail,

Да..Копчик С.П. в Киеве сидит и министрами командует :)

По монетизации льгот: Она нужна..Сейчас просто возмещают не контролировано за льготные поездки, за санаторное лечение, за зубопротезирование и.т.д огромные суммы и некоторые не чистые на руку чиновники и бизнесмены на этом наживаются! А качество самое паршивое: самые дешевые протезы, самые отстойные санатории,придуманные льготные автобусы и.т.д

В идеале, должны быть высокие пенсии и зарплаты, тогда и никаких льгот не надо на проезд. Хотите отблагодорить какую то категорию населения за заслуги - дайте им денег( пансион).Вместо возмещения 6,3 тысячи за путевку, которую надо ещё найти в более менее нормальный санаторий, давайте каждый год 5 тысяч ( с индексацией) и человек сам разберется где и когда ему пролечится или отдохнуть!

Так что, Вы, наверное просто хотели вспомнить мою фамилию? :)

А про данную новацию от Ревы, то сравню:

Мерседес и Запорожец - это оба авто, но разница существенная в исполнении. Так и реформы: все зависит от того, что они хотят: просто с экономить или действительно восстановить социальную справедливость!