КРЕДО городской власти: «И ТАК СОЙДЕТ..»
Никопольчане, при активном содействии руководителей города коммерсанты раскопали центральную аллею Никополя. Очевидно, это не последние земляные работы, которые будет проводить фирма «АЙ-ТЕМС О8», принадлежащая депутату городского совета. Ведь надо успеть выкопать 90 километров труб бывших теплосетей.
Выкопать, продать и заплатить долги (до сих за имущество Громады – никопольские теплосети, покупатель не заплатил ПОЛНУЮ сумму).
Общественному союза «Никопольчане» достоверно известно, что фирма «АЙ-ТЕМС 08» н НЕ ПОЛУЧАЛА РАЗРЕШЕНИЯ на повреждение объектов благоустройства (аллеи по проспекту Трубников).
Тем не менее, работы ведутся и никто никого не штрафует, как того требует статья 152 Административного кодекса Украины.
Может быть, городской голова Андрей Фисак и его подчиненные не знают о том, что в стране существуют Законы? Или чиновники предпочитают применять их избирательно, в зависимости от цвета глаз и от наличия неслужебных отношений с тем или иным «коммерсом»?
Давайте попробуем провести нашим заработавшимся «слугам народа» небольшой юридический «ликбез», для чего публикуем выдержки из ряда нормативных актов, регламентирующих порядок выдачи разрешений на ВРЕМЕННОЕ повреждение объектов благоустройства (СМ. прилагаемые фотографии).
Обращаю внимание, что в РАЗРЕШЕНИИ содержится обязывающая норма: производитель работ восстанавливает поврежденный объект ЗА СВОЙ СЧЕТ.
БУДЕМ МОНИТОРИТЬ…
Виталий Журавлёв
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
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