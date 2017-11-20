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Жизнь города

Студенты Никополя требуют включить им отопление в классах и выдать стипендию. Митинг (видео)

 

Студенты Никополя требуют включить им отопление в классах и выдать стипендию. Митинг (видео) 

 


  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:12Просмотров: 1 260 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Сегодня, 10:18)
      Администраторы | Online
      От себя, людям называющим себя ВЛАСТЬЮ:
      - Если скажете что это НЕ ВАШЕ, то ответьте на вопрос - Зачем вы нужны?

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 102

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