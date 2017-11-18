Пільги на проїзд у транспорті українцям видадуть грошима

Будуть встановлені нормативи поїздок і розрахунок вартості цих поїздок, - Рева

Кабінет міністрів України вже почав монетизацію субсидій та готує також монетизацію пільг на транспорті. Так, замість пільг у натуральному вигляді українцям буде надаватися грошова компенсація. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.









Він зазначив, що нинішня система надання пільг у натуральному вигляді закріплює соціальну нерівність.

“Наприклад, якщо ви живете в Києві, ви щодня можете користуватися чотирма видами транспорту, а якщо живете в селі в Житомирській області, то ви в кращому випадку раз або два рази на рік будете користуватися метро”, – сказав Рева.





При цьому на сьогоднішній день в країні не встановлені ліміти для пільгового проїзду на транспорті, що стимулює зловживання з боку пасажирів – вони їздять без всяких обмежень, тоді як держава змушена компенсувати вартість проїзду, підкреслив голова Мінсоцполітики.

Нова система, за словами міністра, повинна усунути цей перекіс.





“Встановлюються нормативи поїздок, і йде розрахунок вартості цих поїздок. Потім людині виділяється місячна сума, і, якщо вона живе в місті, де є відповідний транспорт, їй виплачується грошима пільга – і в рамках цієї суми вона користується послугою. Якщо вона живе в сільській місцевості і користується транспортом, то вона передає документи, коли вона проїхала, і їй проводиться компенсація вартості проїзду за місяць”, – пояснив Рева.





Джерело: Погляд