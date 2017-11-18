Нікопольським діткам у садочку поліцейські розповіли правила дорожнього руху (фото)
Правоохоронці в ігровій формі провели лекцію про правила дорожнього руху та розповіли дітям про правила безпеки. Незважаючи на те, що малюкам 4-5 рочків вони вже добре знають хто такий поліцейський.
17 листопада Нікопольські поліцейські завітали до дитячого садочку «Світлячок» у місті Нікополі. Малеча з великою радістю зустріла правоохоронців, які приїхали на новому сучасному авто. Діти приготували для стражів порядку малюнки та аплікації на тему з безпеки дорожнього руху. А правоохоронці в свою чергу подарували дітлахам повітряні кульки з написами та символікою поліції.
Діти з цікавістю грали в гру та слухали поліцейських, а також активно відповідали на запитання правоохоронців.
В ігровій формі інспектори провели заняття з малечею, під час якого роз?яснили правила дорожнього руху, безпечної поведінки, розповіли, як потрібно поводитись коли сам удома і т.д..
Малюки з неприхованою радістю спілкувались з гостями, із задоволенням фотографувалися з правоохоронцями.
Інспектори поліції перевірили їх знання, запитавши про основні правила безпеки, та доповнивши їх необхідними правилами, якщо вони подорожують з батьками на автомобілі, чи переходять дорогу, показавши на прикладі основні дорожні знаки.
Наприкінці зустрічі діти отримали змогу ознайомитись з службовим автомобілем та посидіти за кермом.
Відділ комунікації поліції
Дніпропетровської області
за матеріалами Нікопольського ВП
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