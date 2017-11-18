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В Украине

Справжня медична реформа почнеться, коли запровадять загальнообов’язкове страхування населення, – Андрій Шипко

Медична реформа повинна базуватися на загальнообов’язковому соціальному медичному страхуванні. Ця норма має бути закріплена на законодавчому рівні.


Таку думку висловив народний депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко під час засідання круглого столу.
За словами політика, мова йде про законопроект № 4981 «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні»,


Як ініціатор законопроекту, Андрій Шипко закликав представників медичної спільноти об’єднатись та долучитись до роботи по доопрацюванню документу до другого читання та наголосив на необхідності якнайшвидшого його внесення на голосування.
«Законопроект є чітким і простим. Він відповідає на ключові питання: КОГО ми страхуємо, ЩО ми страхуємо і ХТО страхує?!» - зауважив народний депутат.


Згідно тексту законопроекту №4981 «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування», визначено кілька груп населення, котрі підлягають страхуванню.


Перша група - всі працюючі громадяни України: бюджетники, ті, хто працює в приватних компаніях, а також військовослужбовці.


Друга група - ті, хто веде незалежну професійну діяльність, яка пов'язана з отриманням доходу.


Третя категорія: це непрацюючі пенсіонери, діти, студенти, всі безробітні, інваліди та жінки, які перебувають у декретній відпустці.


Окрім того, у зв’язку із прийняттям Закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» важливим є розмежування джерел фінансування медичної допомоги на ту, яка повинна надаватись за рахунок бюджетних коштів, та ту, яка буде надаватись за рахунок коштів обов’язкового державного страхування.


За словами парламентаря, бюджет галузі не було збільшено, що залишає кризу її недофінансування та унеможливлює проведення реформи.
«Бюджет галузі охорони здоров’я – це 3,5 % ВВП. І ми з вами усі розуміємо, що цих грошей не вистачало і не буде вистачати» - зазначив нардеп. Він підкреслив, що єдиним шляхом подолання цієї проблеми є впровадження страхової системи.


Андрій Шипко зазначив, що Програма медичних гарантій, яку пропонує МОЗ під назвою «медреформа» - не зробить медичну допомогу доступною. Без медичного страхування люди і далі платитимуть за все! «Держава фінансуватиме ті послуги, що увійдуть до Програми медичних гарантій, а медичне страхування оплачуватиме ту допомогу, на яку грошей у бюджеті не вистачить», - наголосив нардеп.
Що ж до питання визначення страховика, то, на переконання Шипко, люди повинні мати можливість обирати його самостійно.


Так, у Проекті Закону №4981 вводиться норма, що страховик обов’язково повинен бути у статусі фінансової установи, але вона може бути як державною, так і приватною.


Іншими словами, страховиками у системі медичного страхування можуть бути: державні фонди, державні страхові організації, лікарські каси, як, наприклад, у Німеччині, а також приватні страхові компанії.


Слід зазначити, що саме цей  проект закону   отримав підтримку у профільному Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та рекомендований до прийняття за основу.

  • Категория: В Украине
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 13:14Просмотров: 369 Комментариев: 2
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      Виктор Артеменко (Вчера, 13:20)
      Администраторы | Offline
      Все вроде правильно, Андрей Федорович говорит, но ведь разворуют и эти фонды. Первое, на мой взгляд, чем нужно заняться - вернуть награбленное и не позволять более БАРЫГАМ всех рангов разворовывать казну и фонды. Тогда и деньги не только на медицину появятся

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 098

      Коментариев: 1 717

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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 00:16)
      Посетители | Offline
      Есть еще одна проблема. Это сами врачи-рвачи. Они как и те же судьи не умеют и не желают жить по правилам. И никакие реформы, смена власти не заставят их жить на зарплату. Даже если это будет достойная зарплата. Они привыкли брать взятки с пациентов. И чем больше будет размер их зарплаты тем больше они будут обдирать людей. Но кроме непомерной жадности и цинизма 70% украинских врачей просто не умеют и не хотят лечить людей. Так привыкли. Взятки берут, а пациенты болеют и умирают. А если взятку не дать то он просто не обратит внимание на пациента в приемном покое. Так и умрет человек. Если судей можно в один день разогнать и арестовать(практически каждого кроме редких исключений есть за что сажать)и за полгода подготовить новых(молодых специалистов для этого достаточно)то с врачами проблема. Люди не могут остаться без медицинской помощи даже на день, не то что на полгода. Значит, тут нужен пока другой подход. Выгонять и даже привлекать к криминальной ответственности нужно самых злостных нарушителей. А для остальных ужесточить ответственность за преступную бездеятельность, халатность и коррупцию. Реформа должна начинаться в головах. Люди должны понять что все, с завтрашнего дня все будет по закону, а не как 26 лет до этого. А вот эта медицинская реформа что сейчас принял режим внутренней оккупации о главе с Порошенко-Аваковым при поддержке евротолерастов из Самопомощи(в т.ч. и Соболевым с Семенченко, которые под ВР в палатках комедию ломают вместо революции)- это настоящий геноцид украинского народа. А Шипко сейчас удачно примазаться хочет к народу, власть критикует. Забыл что что его Партия рыгионов в Днепропетровской области с медициной при зеке вытворяла, как больницы закрывала? Или думает что все тут полные идиоты c куриной памятью? Нормальные реформы будут когда нормальная власть придет проукраинская, а не проевропейская или ватная. А для этой власти даже слов невозможно подобрать. Вон, Вальцман, оказывается, на РНБО предложил у нас беженцев принимать из Африки чтобы выслужиться перед Европой и платить им пособие по 100 евро из наших карманов. И расселять их тысячами хочет в западных областях. Хочет показать какие мы культурные, прямо как на Майдане когда одесских ВВшников вывозил, которые активистов били и от людей прятал. Поручил подготовить народ, промыть мозги чтобы протестов не было. А мы тут речь ведем о каких-то реформах.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 542

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