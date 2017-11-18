Справжня медична реформа почнеться, коли запровадять загальнообов’язкове страхування населення, – Андрій Шипко

Медична реформа повинна базуватися на загальнообов’язковому соціальному медичному страхуванні. Ця норма має бути закріплена на законодавчому рівні.



Таку думку висловив народний депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко під час засідання круглого столу.

За словами політика, мова йде про законопроект № 4981 «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні»,





Як ініціатор законопроекту, Андрій Шипко закликав представників медичної спільноти об’єднатись та долучитись до роботи по доопрацюванню документу до другого читання та наголосив на необхідності якнайшвидшого його внесення на голосування.

«Законопроект є чітким і простим. Він відповідає на ключові питання: КОГО ми страхуємо, ЩО ми страхуємо і ХТО страхує?!» - зауважив народний депутат.





Згідно тексту законопроекту №4981 «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування», визначено кілька груп населення, котрі підлягають страхуванню.





Перша група - всі працюючі громадяни України: бюджетники, ті, хто працює в приватних компаніях, а також військовослужбовці.





Друга група - ті, хто веде незалежну професійну діяльність, яка пов'язана з отриманням доходу.





Третя категорія: це непрацюючі пенсіонери, діти, студенти, всі безробітні, інваліди та жінки, які перебувають у декретній відпустці.





Окрім того, у зв’язку із прийняттям Закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» важливим є розмежування джерел фінансування медичної допомоги на ту, яка повинна надаватись за рахунок бюджетних коштів, та ту, яка буде надаватись за рахунок коштів обов’язкового державного страхування.





За словами парламентаря, бюджет галузі не було збільшено, що залишає кризу її недофінансування та унеможливлює проведення реформи.

«Бюджет галузі охорони здоров’я – це 3,5 % ВВП. І ми з вами усі розуміємо, що цих грошей не вистачало і не буде вистачати» - зазначив нардеп. Він підкреслив, що єдиним шляхом подолання цієї проблеми є впровадження страхової системи.





Андрій Шипко зазначив, що Програма медичних гарантій, яку пропонує МОЗ під назвою «медреформа» - не зробить медичну допомогу доступною. Без медичного страхування люди і далі платитимуть за все! «Держава фінансуватиме ті послуги, що увійдуть до Програми медичних гарантій, а медичне страхування оплачуватиме ту допомогу, на яку грошей у бюджеті не вистачить», - наголосив нардеп.

Що ж до питання визначення страховика, то, на переконання Шипко, люди повинні мати можливість обирати його самостійно.





Так, у Проекті Закону №4981 вводиться норма, що страховик обов’язково повинен бути у статусі фінансової установи, але вона може бути як державною, так і приватною.





Іншими словами, страховиками у системі медичного страхування можуть бути: державні фонди, державні страхові організації, лікарські каси, як, наприклад, у Німеччині, а також приватні страхові компанії.





Слід зазначити, що саме цей проект закону отримав підтримку у профільному Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та рекомендований до прийняття за основу.