Раскрыты подробности схемы хищения бюджетных миллионов водоканалами Днепропетровщины

Четырех обвиняемых отправили под домашний арест, пятый – экс-коммунальщик – отдал 3 миллиона гривен залога, чтобы не сидеть за решеткой на время судебных разбирательств.

Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц трех коммунальных предприятий – «Днепрводоканал», «Аульский водовод» и «Электросети Южное» – и общества с ограниченной ответственностью, которые присвоили и растратили денежные средства территориальной громадына сумму почти 30 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской облпрокуратуры.





В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что должностные лица указанныхорганизацийпутем незаконной операции с векселями создали преступную схему вывода денежных средств коммунальных предприятий.

Таким образом,преступники присвоили из бюджета 22,5 миллиона гривен, при этомчастью денежных средств в сумме 6,7 млн грн. должностным лицам завладеть не удалось, поскольку они были уличены правоохранительными органами.





По данному факту было открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В частности, трем директорам коммунальных предприятий инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.





Главный бухгалтер коммунального предприятия обвиняется в совершении уголовного преступления по ч.2,5 ст. 191 УК Украины.

Умышленные действия еще одного участника преступления квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины (пособничество в присвоении имущества коммунального предприятия, совершенное в особо крупных размерах).





Подробности раскрытой преступной схемы сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. При этом назавания трех коммунальных предприятий зашифрованы в сообщении как «А», «Б», «С».





По данным правоохранителей, преступная схема хищения средств состояла из нескольких этапов. Сначала коммунальное предприятие «А» в качестве погашения дебиторской задолженности получило от предприятий «Б» и «С» векселя на сумму 30 млн гривен. Согласно действующему законодательству, их передача без предварительного согласования, в данном случае, с областным советом запрещается. Кроме того, в законе четко указаны случаи передачи векселей. Таким образом, передача векселей была изначально незаконной.

В дальнейшем коммунальным предприятием «А» указанные векселя были переданы коммерческой структуре в обмен на инвестиционные сертификаты венчурного фонда, которые не имеют денежного подтверждения. То есть вместо векселей на сумму в десятки миллионов гривен коммунальное предприятие получает так называемые «мусорные бумаги».





Заключительным этапом преступной схемы было предъявление коммерческой структурой векселей в качестве оплаты коммунальным предприятиям «Б» и «С». В течение нескольких дней после их предъявления коммерсанты получают на свой счет 30 миллионов гривен. Для того, чтобы конвертировать средства в наличные, предприниматели переводят их на счета предприятий с признаками фиктивности в качестве финансовой помощи.





Также в сообщении Департамента защиты экономики Нацполиции уточняется, что пятерым фигурантам дела сообщили о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно экс-руководителям коммунальных предприятий и главным бухгалтерам коммерческой структуры и одного из КП.





Кроме того, подозреваемым уже избрали меры пресечения. Относительно 4-х человек суд избрал домашний арест и еще одному – содержание под стражей с возможностью внесения 3-х миллионов гривен в качестве залога. Сумма залога была внесена экс-коммунальщиком на спецсчет.





Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.





С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Его стоимость составляет 53 миллиона гривен.

Источник: ЛИЦА