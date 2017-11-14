У центральному парку Покрова висаджують дерева

Благоустрій улюбленого місця відпочинку містян – продовжується. Тут тривають роботи з озеленення території, омолодження насаджень, створення неповторного ландшафтного простору.









Там, де ще рік тому були хащі та сміття, сьогодні, у листопаді, розквіт бузок. Природа віддячує за уважне і дбайливе ставлення до себе. А городяни переконані: парк змінив не тільки обличчя й назву – атмосферу, що благодатно впливає навіть на рослини.



На реконструйованій території з затишними зонами активного й тихого дозвілля продовжуються роботи. На часі - озеленення.



За цей, відносно короткий проміжок часу з моменту відкриття, висаджено понад 1300 декоративних кущів, серед яких барбарис, бирючина, самшит, тисячу кущів барвінку, 193 клени, 18 горобин, близько 70 лип, двадцять дубків, близько 30 сосен. Посіяно понад 8240 м2 газонної трави. Роботи у цьому напрямку продовжуються.

З’явилися освітянська алея та алея ветеранів.





Вже наступного року зможемо спостерігати за ростом рослин, про що говорять містяни, які зустрічають осінь в улюбленому парку. Дерева-довгожителі мають гарні характеристики – стійкі до морозів та вітрів, радуватимуть красою, створюючи неповторний образ центральному парку.