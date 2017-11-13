Кто, зачем и почему душит ЧЕСТНЫХ предпринимателей Никополя? (видео)

С редакцией связался руководитель организации оказывающей услуги по вывозу мусора в городе и пояснил что если бы представители городской власти приняли решение о снижении тарифа для населения или юр.лиц тогда мог бы подниматься вопрос о дотации из городского бюджета.



С его слов с 2006 года вопрос так не стоял, и о намерениях в ближайшее время он узнал только из публикации. Так же руководитель отметил что в публикации допущена ошибка, а именно - не одна а две организации в Никополе занимаются вывозом мусора.



По количеству фирм уточним в понедельник, и результат опубликуем.



По вопросу дотирования - время покажет.