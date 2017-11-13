Лица: Прокуратура взялась и за проданную сеть теплоснабжения Никополя

Сети теплоснабжения в городах Марганец и Никополь продали по причине их ненужности, так как города перешли на отопление от частных котельных.

Никопольская местная прокуратура требует признать незаконной продажу теплосети города Никополь, Днепропетровской области.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.





По мнению Никопольской местной прокуратуры, горсоветом нарушен порядок отчуждения объектов коммунальной собственности, установленный законодательством. Избрать «оценщиков» для оценки стоимости теплосетей должен был городской совет, а не коммунальное предприятие, на балансе которого эти сети.





Как отмечают в прокуратуре, Хозяйственный суд Днепропетровской области начал рассмотрение дела.





Между тем, Никопольская местная прокуратура уже пыталась подать иск по этому же делу, но Хозяйственный суд Днепропетровской области возвратил его по той причине, что не был уплачен судебный сбор в размере свыше 130 тыс. грн. (1,5% от стоимости проданного имущества – 8,7 млн грн., которое прокуратура требует вернуть в коммунальную собственность).





Иск прокуратура подавала конкретно против Никопольского городского совета, КП «Жилищно-техничная инспекция» Никопольского горсовета, ООО «Ай Темс 08», а также третих лиц – ООО «С-Тематика» (г. Днепр) и Украинской товарной биржи «Товарная Биржа Украинская» (г. Запорожье).





Требовали:

– признать незаконными и отменить решения горсовета;

– признать недействительными результаты аукциона;

– признать недействительными договора купли-продажи;

– истребовать имущество, полученное на основании договора.





Напомним, ООО «Ай Темс 08» за 2 млн грн. выкупило котлы с котловым оборудованием и сеть теплоснабжения города Марганец, Днепропетровской области. Правоохранительные органы считают, что служебные лица Марганецкого горсовета продали их с нарушением требований действующего законодательства.





Города Марганец и Никополь отказались от централизованного отопления в 2016 году и теперь бюджетную сферу там отапливают от частных котельных. Соответственно, пользоваться сетями местных теплопоставляющих коммунальных предприятий перестали, в связи с чем их начали продавать.





О том, как в этих городах проходила децентрализация отопления читайте в материале «Народження гіганта, або Хто інвестував у нові об’єкти теплопостачання на Дніпропетровщині».





Источник: Лица