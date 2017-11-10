Анонс: Видео интервью с городским головой города Марганец Еленой Жадько

Уважаемые читатели газеты "ГОРОД Никополь" на следующей неделе намерен посетить соседний город Марганец и встретиться с городским головой Еленой Жадько, надеюсь не откажет.У меня, как у журналиста, есть несколько вопросов которые я и намерен задать. Где ответы, на мой взгляд, будут интересны не только Марганчанам но и жителям Никополя, Покрова.А для того что б наше интервью было максимально интересным и объективным хотелось бы что бы и жители городов Марганец, Никополь и Покров так же приняли участие.Свои вопросы можете оставить в комментариях или отправить мне в личку.Все вопросы будут заданы, а интервью записано на видео (без монтажа).Прошу не превращать данный пост в балаган, а писать только вопросы. (т.е. если Вы действительно хотите получить ответ - задайте вопрос, если хотите поучаствовать в балагане - создайте другую тему). Спасибо!