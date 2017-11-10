События
Сегодня Никопольский ГОВД празднует 100-летие! Поздравим вместе юбиляров!
Уважаемые ветераны и действующие сотрудники Никопольского городского отдела полиции. Спасибо Вам за службу и вклад в развитие общества, соблюдение законности на улицах города и раскрытые преступления.Пусть все оперативные выезды и суточные дежурства заканчиваются возвращением домой! С праздником!
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