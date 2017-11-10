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События

Сегодня Никопольский ГОВД празднует 100-летие! Поздравим вместе юбиляров!



Уважаемые ветераны и действующие сотрудники Никопольского городского отдела полиции. Спасибо Вам за службу и вклад в развитие общества, соблюдение законности на улицах города и раскрытые преступления.Пусть все оперативные выезды и суточные дежурства заканчиваются возвращением домой! С праздником!
  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 11:34Просмотров: 271 Комментариев: 0
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