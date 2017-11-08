Екологічний стан в місті покращуватимуть за рахунок зелених насаджень, моніторингу стану атмосферного повітря та реконструкції очисних споруд

Прес-служба міської ради

7 листопада під головуванням заступника міського голови Світлани Загрудної, відбулося спільне засідання координаційної ради з питань екології та використання природних ресурсів і постійної комісії міської ради з питань охорони навколишнього природного середовища.Найголовнішими питаннями, що розглядалися, стало обговорення технічного стану каналізаційних очисних споруд КП «Нікопольводоканал» та проект міської цільової Програми «Екологія 2018-2022».Представники міськводоканалу підготували презентацію з фотоматеріалами щодо технічного стану каналізаційної насосної станції по вул.Херсонській,300 та каналізаційних очисних споруд по вул.Херсонська,557.Варто зазначити, що комплекс об'єктів введено в експлуатацію на початку 1970-років і на даний час значна кількість технологічних вузлів знаходиться в незадовільному і технічно зношеному стані. Це призводить до перевищення встановлених нормативів скиду забруднюючих речовин в Каховське водосховище та виникнення токсичних запахів в західній частині міста. Вирішити цю проблему можна лише завдяки реконструкції очисних споруд та застосуванню енергоефективного обладнання.Тож у ході засідання було прийняте рішення про розробку відповідної проектної документації та подальшу реконструкцію зазначених об'єктів. Кошти на розробку документації передбачаються з міського бюджету по фонду охорони навколишнього природного середовища.На засіданні також підтримали проект міської цільової Програми «Екологія 2018-2022», який рекомендовано для подальшого затвердження.Наразі у проекті Програми визначені пріоритетні напрямки природоохоронної діяльності для поліпшення екологічного стану в місті, а саме: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рахунок реалізації заходів з охорони атмосферного повітря підприємствами міста за власні кошти; покриття дефіциту зелених насаджень на одного мешканця, впровадження муніципальної автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря та зменшення антропогенного навантаження під час експлуатації каналізаційних очисних споруд за рахунок реконструкції очисних споруд та знезараження осадів.