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Жизнь города

Спасибо за дорогу по пр. Электрометаллургов. Даже люки от стыда провалились (фото, видео)



Спасибо за дорогу по пр. Электрометаллургов. Даже люки от стыда провалились
 

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 14:47Просмотров: 1 338 Комментариев: 1
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      kam4ekoid (Вчера, 16:32)
      Посетители | Offline
      ждут дождя , в сухую погоду класть асфальт не камильфо

      Регистрация: 13.11.2012

      Новостей: 1

      Коментариев: 127

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