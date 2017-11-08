Теплий Марганець: Роботи із переобладнання системи опалення тривають

Після отримання гарних результатів роботи нових пелетних котелень, встановлених минулого року в Марганці інвестором за сприяння керівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та місцевої влади, роботи продовжилися й цієї осені. Тепер в місті виконано та завершується переобладнання об’єктів, які раніше мали власні газові й вугільні котельні із застарілим обладнанням.У жовтні запрацювали топкові з новими пелетними котлами в чотирьох дошкільних закладах і навчально-виховному комплексі. Серед них і освітні заклади, розташовані в приміських районах - селищах Городище й Максимівка. Тепер в дитсадках отримали комфортний температурний режим для занять і відпочинку.В створеному в цьому році навчально-виховному комплексі № 5 в Городище, де розташувалися школа й дошкільні групи, раніше була власна вугільна котельня, яка не надавала закладу теплоносія необхідної якості, а також потребувала спеціального приміщення для зберігання вугілля. Після змін позитивний результат не забарився й тут.Триває переобладнання топкової в амбулаторії сімейної медицини на Максимівці. Тут завдяки підтримці Дніпропетровської облдержадміністрації виконують капітальний ремонт приміщення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. У топковій медзакладу також встановлюють сучасні котли на пелетах замість старих вугільних.