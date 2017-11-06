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Нікопольський відділ поліції запрошує на вакантні посади
Нікопольський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області запрошує на службу до Національної поліції України на вакантні посади:
- середнього складу поліції
Вимоги до кандидатів:
•громадянство України
•вільне володіння українською мовою
•вища освіта
•вік від 18 років
•знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»
- молодшого складу поліції.
Вимоги до кандидатів:
•громадянство України
•вік від 18 років
•вільне володіння українською мовою
•повна загальна середня освіта
•наявність посвідчення водія категорії В
•знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення
Реєстрація кандидатів на сайті ГУНП (dp.npu.gov.ua) та прийом необхідних документів буде здійснюватись в період з 08.11.2017 по 30.11.2017 рік.
Для отримання додаткової інформації звертатись за адресою: м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. 1, каб. 205, 207. Телефон для довідок: 5-14-29, 066-744-93-95
- середнього складу поліції
Вимоги до кандидатів:
•громадянство України
•вільне володіння українською мовою
•вища освіта
•вік від 18 років
•знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»
- молодшого складу поліції.
Вимоги до кандидатів:
•громадянство України
•вік від 18 років
•вільне володіння українською мовою
•повна загальна середня освіта
•наявність посвідчення водія категорії В
•знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення
Реєстрація кандидатів на сайті ГУНП (dp.npu.gov.ua) та прийом необхідних документів буде здійснюватись в період з 08.11.2017 по 30.11.2017 рік.
Для отримання додаткової інформації звертатись за адресою: м. Нікополь, вул. Станіславського, буд. 1, каб. 205, 207. Телефон для довідок: 5-14-29, 066-744-93-95
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