Нікопольський відділ поліції запрошує на вакантні посади

Наталья Яровая,

Такова жизнь. Все повторяется. 100 лет назад дворяне тоже сначала слишком много смеялись, думали что все смогут порешать и с быдлом разобраться, потом много плакали, а потом вообще навеки замолчали кроме тех кто успел свалить за границу. Конечно, на волне революции к власти тогда пришли моральные уроды и народ остался не у дел, а Украина оказалась на 70 лет оккупирована Россией из за таких придурков как Грушевский, Винниченко и Петлюра(сейчас Порошенко, Гройсман и Муженко). Все повторилось еще 4 года назад. И самое время эту ошибку исправить и не тратить еще 70 лет впустую. К власти должны прийти украинские националисты. Самые радикальные(не путать с клоуном Ляшко) и бескомпромиссные, которые не побоятся послать на три буквы Европу и МВФ, расстрелять и посадить кого нужно и наконец военным путем вернуть под контроль Украины Донбасс и Крым. Именно те, кого сейчас так боятся и ватники и сторонники порошеновской стабильности и собственного благополучия за чужой счет, инфантильная часть населения, не представляющая себе будущего без 7-х айфонов и собак в жилетках и тапочках.