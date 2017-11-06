Жизнь города
Нікополь в часи Прекрасної Епохи
Містечко Катеринославської губернії з населенням більше 7 тис. осіб. Діяло прихідське училище, 2 школи, 14 фабрик і заводів, парові млини. На розвиток Нікополя мали великий вплив початок видобування марганцевої руди у басейні з 1886 року та введення в експлуатацію залізниці Кривий Ріг — Нікополь — Олександрівськ у 1903 році.
З початком видобування руди був заснований чавуноливарний і механічний завод Худякова, який виготовляв дрібне обладнання для гірничої промисловості. В 1895 року почав діяти ще один механічний завод Каршевських. Через рік відкрито лікарню на 25 ліжок.
З початком видобування руди був заснований чавуноливарний і механічний завод Худякова, який виготовляв дрібне обладнання для гірничої промисловості. В 1895 року почав діяти ще один механічний завод Каршевських. Через рік відкрито лікарню на 25 ліжок.
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