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Жизнь города

Нікополь в часи Прекрасної Епохи

Містечко Катеринославської губернії з населенням більше 7 тис. осіб. Діяло прихідське училище, 2 школи, 14 фабрик і заводів, парові млини. На розвиток Нікополя мали великий вплив початок видобування марганцевої руди у басейні з 1886 року та введення в експлуатацію залізниці Кривий Ріг — Нікополь — Олександрівськ у 1903 році.

З початком видобування руди був заснований чавуноливарний і механічний завод Худякова, який виготовляв дрібне обладнання для гірничої промисловості. В 1895 року почав діяти ще один механічний завод Каршевських. Через рік відкрито лікарню на 25 ліжок.

 
  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:35Просмотров: 377 Комментариев: 0
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