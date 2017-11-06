Затопська січ
Патріарх Філарет про багатство та бідність, російську агресію та умови миру в Україні (фото, відео)
У неділю, 5 листопада 2017 року, в місті Дніпрі Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет провів великий молебень. Він освятив відкриття Центрального єпархіального храму на честь ікони Божої Матері «Несподівана радість». Новий храм збудували у 2017 році на території Єпархіального управління Дніпропетровської єпархії, що знаходиться за адресою вул. Січових Стрільців 3-а.
У молебні взяв участь єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, а також запрошені архієреї Київського патріархату.
На літургію прийшли понад півтисячі людей. На подвір'ї храму для парафіян встановили великий екран, щоб всі присутні змогли стежити за службою. На літургію прийшли українські воїни, волонтери, віруючі жителі Дніпра. Також були присутні представники дніпровського, криворізького та нікопольського козацтва. Також у заході прийняли участь козаки товариства "Затопська січ".
Більше фото та відео у альбомі за посиланням: https://photos.app.goo.gl/htsgTuWdlkA4dKkE3
Проповідь Святійшого Патріарха Філарета на відкритті храму у Дніпрі, де він у притаманній йому манері говорить дуже прості, але дуже мудрі слова про те, як потрібно жити і коли наступить мир в Україні:
У молебні взяв участь єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, а також запрошені архієреї Київського патріархату.
На літургію прийшли понад півтисячі людей. На подвір'ї храму для парафіян встановили великий екран, щоб всі присутні змогли стежити за службою. На літургію прийшли українські воїни, волонтери, віруючі жителі Дніпра. Також були присутні представники дніпровського, криворізького та нікопольського козацтва. Також у заході прийняли участь козаки товариства "Затопська січ".
Більше фото та відео у альбомі за посиланням: https://photos.app.goo.gl/htsgTuWdlkA4dKkE3
Проповідь Святійшого Патріарха Філарета на відкритті храму у Дніпрі, де він у притаманній йому манері говорить дуже прості, але дуже мудрі слова про те, як потрібно жити і коли наступить мир в Україні:
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