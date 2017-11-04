Криминал / В области
Вот вам и воришки. В Днепре грабители ранили пятерых полицейских (видео)
Инцидент произошел в ночь на 5 ноября в Самарском районе Днепра, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Полицейские получили ранения во время попытки задержания квартирных воров. Преступники оказали сопротивление, применив две гранаты и огнестрельное оружие.
В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести, еще один получил касательное ранение руки.
По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (УК) (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По данным корреспондента телеканала "112 Украина", полицию вызвали соседи, которые заметили, что в пустой квартире, хозяева которой уехали на отдых, происходит что-то непонятное. Якобы увидели свет от фонарика и услышали шум. Когда полиция попыталась открыть дверь, из квартиры полетели две гранаты.
Пострадали 5 полицейских, трое из них госпитализированы. В нескольких из них осколочные ранения, у одного - тяжелое ранение ноги, еще у одного - касательное пулевое ранение руки.
Источник: 112
Полицейские получили ранения во время попытки задержания квартирных воров. Преступники оказали сопротивление, применив две гранаты и огнестрельное оружие.
В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести, еще один получил касательное ранение руки.
По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (УК) (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По данным корреспондента телеканала "112 Украина", полицию вызвали соседи, которые заметили, что в пустой квартире, хозяева которой уехали на отдых, происходит что-то непонятное. Якобы увидели свет от фонарика и услышали шум. Когда полиция попыталась открыть дверь, из квартиры полетели две гранаты.
Пострадали 5 полицейских, трое из них госпитализированы. В нескольких из них осколочные ранения, у одного - тяжелое ранение ноги, еще у одного - касательное пулевое ранение руки.
Источник: 112
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