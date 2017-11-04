На нікопольщині жінка через ревнощі поранила чоловіка кухонним ножем

Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області

Мешканця с. Червоногригорівка госпіталізували до лікарні з пораненням живота.Правоохоронці встановили, що поранення потерпілому спричинила його 39-річна знайома, яка того вечора разом з подругою завітала до нього в гості. Крім господаря за столом з алкогольними напоями перебувало ще троє чоловіків. На ґрунті ревнощів у стані алкогольного сп’яніння між гостею та власником будинку виник конфлікт, під час якого жінка нанесла чоловікові удар ножем в живіт.Зараз життю чоловіка нічого не загрожує. Як з'ясували поліцейські, зловмисниця вже притягалась до кримінальної відповідальності за вбивство.За даним фактом слідчим спільними діями з місцевою прокуратурою жінці оголошено про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.