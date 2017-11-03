Будет ли монополия на вывоз мусора еще и дотирована из горбюджета?

"Все бегут и я бегу" только так можно объяснить очередное поднятие тарифов на вывоз бытовых отходов. В редакцию одно за другим поступают возмущения Никопольчан на отсутствие качества предоставления услуг по вывозу мусора, а теперь еще и поднятие цен, но разговор сейчас не только об этом.Есть информация (из достоверных источников) что как говориться "Без шуму и пыли" на ближайшей сессии намерены поднять вопрос о дотации из городского бюджета расходов фирмы занимающейся вывозом мусора в городе. И не плохо так собираются датировать 40х60, 50х50 или 60х40. (по примеру дошкольных учреждений). Получается что бюджетные деньги это не наши же деньги? И что то в душу мою прокрадываются сомнения как бы это не еще одна схема сравнительно честного отъема денег у граждан. В любом случае считаю что этого допустить нельзя. Это не питание в детском садике, это просто бизнес группы лиц. И если не справляются ...В соседних городах (Марганец и Покров) вывозом бытовых отходов занимается одна и та же фирма но вопросов по качеству обслуживания нет, установленный изначально тариф поднимать не намерены, ну конечно о дотациях из горбюджета не додумались.В указанных городах численность населения примерно по 30 тыс. человек, в Никополе около 100 почему у нас вывозом отходов занимается одна фирма, а не две - три?И, пожалуйста, выкиньте из головы слово "Дотация" для частных компаний, Иосиф Шор (или Руслан Иванович) до такого б не додумался.