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Другие СМИ пишут

Битва кланов. Порошенко vs Аваков (видео Om TV)



Украинские чиновники играют на руку внешнему врагу и,... как и сто лет тому назад, интересы страны приносят в жертву собственным амбициям. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9kqR60RltA
  • Категория: Другие СМИ пишут
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 11:42Просмотров: 398 Комментариев: 1
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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 14:17)
      Посетители | Offline
      А народ(кроме тех самых 10% патриотов, которых тупое и недальновидное большинство не изучавшее историю, называет провокаторами и партией войны) как и сто лет назад сидит и занимается своими проблемами не понимая что барыги и бандиты при власти - это наша общая проблема. Сто лет назад тоже население Украины не хотело воевать за независимость, выбрать нормальную власть, мол нам все надоело, будем поля обрабатывать и детей воспитывать и по фигу будет какая власть. А через 12 лет эти умники сдыхали с голоду вместе со своими детьми во время голодомора, устроенного советской властью.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 538

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