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Битва кланов. Порошенко vs Аваков (видео Om TV)
Украинские чиновники играют на руку внешнему врагу и,... как и сто лет тому назад, интересы страны приносят в жертву собственным амбициям.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9kqR60RltA
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