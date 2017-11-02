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Информация

ВНИМАНИЕ: 2-го ноября в 15-00 на четвертом этаже здания городского совета состоится «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НИКОПОЛЯ.




Никопольчане, напомню о том, что инициаторами публичного обсуждения этой темы был Общественный союз «Никопольчане». Правда, мы предлагали совсем другой формат – ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ (см.:https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1455219784592784/).
Но власть решила значительно сузить количество участников.

При этом:
- ОТСУТСТВУЕТ объявление об этом мероприятии.
- нет списка приглашенных участников.
- нет ПРОГРАММЫ проведения и нет пресс-релиза.
- нет проекта резолюции.
- неизвестно, кто будет модератором «Круглого стола».

Общественный союз «Никопольчане» в обязательном порядке примет участие в этом мероприятии и выскажет своё аргументированное мнение по этой проблеме. ВОПРОС – услышит ли власть?
  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:43Просмотров: 327 Комментариев: 0
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