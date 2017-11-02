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ВНИМАНИЕ: 2-го ноября в 15-00 на четвертом этаже здания городского совета состоится «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НИКОПОЛЯ.
Никопольчане, напомню о том, что инициаторами публичного обсуждения этой темы был Общественный союз «Никопольчане». Правда, мы предлагали совсем другой формат – ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ (см.:https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1455219784592784/).
Но власть решила значительно сузить количество участников.
При этом:
- ОТСУТСТВУЕТ объявление об этом мероприятии.
- нет списка приглашенных участников.
- нет ПРОГРАММЫ проведения и нет пресс-релиза.
- нет проекта резолюции.
- неизвестно, кто будет модератором «Круглого стола».
Общественный союз «Никопольчане» в обязательном порядке примет участие в этом мероприятии и выскажет своё аргументированное мнение по этой проблеме. ВОПРОС – услышит ли власть?
Никопольчане, напомню о том, что инициаторами публичного обсуждения этой темы был Общественный союз «Никопольчане». Правда, мы предлагали совсем другой формат – ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ (см.:https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1455219784592784/).
Но власть решила значительно сузить количество участников.
При этом:
- ОТСУТСТВУЕТ объявление об этом мероприятии.
- нет списка приглашенных участников.
- нет ПРОГРАММЫ проведения и нет пресс-релиза.
- нет проекта резолюции.
- неизвестно, кто будет модератором «Круглого стола».
Общественный союз «Никопольчане» в обязательном порядке примет участие в этом мероприятии и выскажет своё аргументированное мнение по этой проблеме. ВОПРОС – услышит ли власть?
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