Чёрная полоса бывает не только у людей, но и у животных. Давайте найдём щенку дом!!!

Наталья Яровая, нас и завод не плохо кормит.

Это смотря кого кормит. Завод в полной заднице, рабочим платят копейки, да еще и по 2/3, а начальство как обычно получает заоблачные зарплаты. А если этот ручкодоводчик(не буду перечислять все статьи КК, по которым он должен давно сидеть совсем в другом месте) еще пересядет в исполком то на следующих выборах он будет всех никопольчан как до этого своих рабочих стращать баснями о скрытых камерах в кабинках для голосования. Повторюсь, я был ЗА отставку Фисака с первого дня его работы т.к. знал что ничего полезного он для города не сделает. Его уход с поста лишь вопрос времени. Но сейчас не 2004 год. Я уверен что люди стали мудрее и вместо Фисака не выберут мэром того, кто нес чушь в 2004-м о тяжелых тупых предметах, которыми бросили в Виктор-Федорыча. И не думаю что найдутся желающие еще раз голосовать за 2 партии-пустышки, которые финансируются одним олигархом.