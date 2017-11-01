Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
Чёрная полоса бывает не только у людей, но и у животных. Давайте найдём щенку дом!!!
Сначала их "добрые люди" забрали от любящей, заботливой, тёплой и пахнущей молоком мамы и выбросили на улицу. Долгое время два маленьких, голодных и перепуганных щенка не давались в руки.
Прошло немного времени и малыши поняли, что две приходящие по-очереди тети, приносящие вкусняшки не опасны, а наоборот - и научились снова доверять людям. Но вот сегодня никопольский "Шумахер" сбил одного из братиков (на фото черненький). Второй братик жив, но остался в этом большом мире совсем один. Скоро зима и постоянный холод.
Может кто-то ещё не обзавелся надежным, преданным, любящим и благодарным хозяином? Щенок находится на передержке. Давайте найдём щенку дом!!!
Все вопросы и предложения в лс (ФБ).
Оксана Киричек
Прошло немного времени и малыши поняли, что две приходящие по-очереди тети, приносящие вкусняшки не опасны, а наоборот - и научились снова доверять людям. Но вот сегодня никопольский "Шумахер" сбил одного из братиков (на фото черненький). Второй братик жив, но остался в этом большом мире совсем один. Скоро зима и постоянный холод.
Может кто-то ещё не обзавелся надежным, преданным, любящим и благодарным хозяином? Щенок находится на передержке. Давайте найдём щенку дом!!!
Все вопросы и предложения в лс (ФБ).
Оксана Киричек
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