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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане

Чёрная полоса бывает не только у людей, но и у животных. Давайте найдём щенку дом!!!

Сначала их "добрые люди" забрали от любящей, заботливой, тёплой и пахнущей молоком мамы и выбросили на улицу. Долгое время два маленьких, голодных и перепуганных щенка не давались в руки.

Прошло немного времени и малыши поняли, что две приходящие по-очереди тети, приносящие вкусняшки не опасны, а наоборот - и научились снова доверять людям. Но вот сегодня никопольский "Шумахер" сбил одного из братиков (на фото черненький). Второй братик жив, но остался в этом большом мире совсем один. Скоро зима и постоянный холод.  



Может кто-то ещё не обзавелся надежным, преданным, любящим и благодарным хозяином? Щенок находится на передержке. Давайте найдём щенку дом!!!

Все вопросы и предложения в лс (ФБ).
Оксана Киричек
  • Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:35Просмотров: 225 Комментариев: 0
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