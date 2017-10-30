Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Криминал

Кто ответит за такую укладку асфальта? (видео)



Ну вот опять пошли дожди и начали ремонт дороги
Асфальт кладуд в ямы с водой вот почему дороги так убоги . Обратите внимание на поведение человека который отвечает за качество укладки асфальта.



  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 15:00Просмотров: 526 Комментариев: 1
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    •             
      Алексей Сергеевич (Сегодня, 15:12)
      Посетители | Online
      Городской тендер??, а разве это не область делает??

      Регистрация: 31.10.2015

      Новостей: 1

      Коментариев: 49

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.