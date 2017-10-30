Криминал
Кто ответит за такую укладку асфальта? (видео)
Ну вот опять пошли дожди и начали ремонт дороги
Асфальт кладуд в ямы с водой вот почему дороги так убоги . Обратите внимание на поведение человека который отвечает за качество укладки асфальта.
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