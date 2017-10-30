И очень порадовал факт наказания за не уборку экскрементов

Музыченко,Я тоже ЗА! Обеими руками. Только нужно понимать что этого в Никополе вряд ли скоро будет. Для реализации необходимы специальные урны с пакетиками или без но отдельные. Человек с собакой при входе в парк или сквер подходит к такой урне отрывает пакетик. После прогулки выбрасывает его в другой отдел той же урны. С собой домой нести ни кто не будет, и бросать в обычную урну (которой тоже нету) нельзя. Урны должны убираться минимум раз в день. Все это не сложно организовать как раз на ЧАСТЬ тех налогов. Но... У нас если и будет то только налог и штраф, а точнее то ни чего не будет, потому как не настроена система думать о людях. Распихают все по карманам, а потом - Денег нету