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Как торгуют продавцы на Первомайском рынке в Никополе (видео)
Обычный покупатель на Первомайском рынке купила у продавца осеннюю шапочку. Продавец Вилена Робертовна всячески обхаживала покупателя и была очень милой, это неудивительно ведь для продавца важно продать товар и получить деньги. Шапочку покупатель решила вернуть на следующий день - не подошла, но из-за дождя попасть на рынок получилось через неделю. Это ведь не проблема ведь в законе о правах потребителя четко сказано "Покупатель имеет право вернуть товар в течении 14 дней". Товар новый, бирка не снята, сроки всего 7 дней - проблем с возвратом быть не должно. Но как оказалось в Никополе эти законы не действуют, в Никополе свои законы, которые к большому сожалению не на стороне покупателя.
Услышав о возврате, Вилена Робертовна закатила истерику, а-ля "я сумасшедшая психичка и со мной лучше не связываться" и попыталась замять возврат товара громким ором (в дикой природе обычно животные таким образом показываеют насколько они опасны и с ними лучше не связываться). Когда это не помогло, продавец стала утверждать, что товар оказывается не ее, шапку тоже первый раз видит и вообще шапку эту покупали 3 недели назад. Как это противоречие укладывалось в ее голове не понятно.
Так же в разговоре продавец упомянула, что "законы ей не писаны, т.к. свои люди в горсовете все уладят (очень интересное замечание, учитывая борьбу с коррупцией в Украине!). Так же услышав что мы звоним журналисту Виктору Артеменко сказала что это ее друг и там все прорешает, идите жалуйтесь куда хотите, тут свои законы". В конце концов, она забрала шапку, НО категорически отказалась выписывать чек на покупку и чек на возврат товара и с невозмутимым лицом заявила, что "у нас так не принято, меня все и так знают, даю слово продавца, через неделю верну деньги, сейчас у меня денег нет (примечание: воскресение, конец рабочего дня, цена вопроса 260 грн.)". Т.е. у покупателя ни товара, ни денег, ни чека, только "слово продавца", которая к тому же постоянно врет.
Для решения этой ситуации был вызван директор рынка. Директора ждали около часа, но он так и не появился (на рабочем месте директор отсутствовал). Вместо директора пришла зам.директора, которая постояла в сторонке и все что могла сказать это - "чеки у нас не дают, товар обратно не принимают и я ничего не могу сделать, у нас так принято, я у продавца деньги же не заберу". И только с появлением юриста и угроз привлечения местных журналистов процесс возврата наконец тронулся. Продавец быстро сбегала и купила!!! чековую книжку и нехотя выписала чек, НО дату покупки поставила сегодняшнюю, а не тогда, когда купили шапку (неделю назад). Зачем она это сделала? Оказывается продавец имеет право возвратить вам деньги в течении 2-х недель с момента покупки (даты в чеке). И взяв чек с этой датой деньги покупатель бы ждал не одну неделю, а две.
И самое интересное. Почему продавец категорически отказывается принимать товар обратно? Мы поискали этот товар в интернете и стало все ясно. Стоимость точно такой же шапочки с бесплатной доставкой и оплатой при получении 125 грн. (фото вложено). К тому же товар здесь можно вернуть без проблем. В Никополе на Первомайском рынке продавец продает эту шапку за 260 грн. т.е. накрутка у этого продавца больше 100%!!!! и никакой возрат у этого продавца не предусмотрен. Именно по этой причине продавец намертво вцепилась в "честно заработанные непосильным трудом" деньги.
Подведем итог: Покупая у Вилены Робертовны, вы переплачиваете за товар - накрутка здесь 100%. Продавец - ушлая хамоватая базарная баба! Чек на покупку вы не получите! При возврате потратите кучу нервов и времени. Без вашей настойчивости, грамотности и поддержки возврат товара здесь нереален. А как же закон, спросит читатель, а нет оказывается в Никополе никакого закона. Покупатель в Никополе, как бы это горько не звучало, совершенно бесправен. Стоит ли покупать у Вилены Робертовны - выводы делайте сами!
p.s. В нашем присутствии Вилена Робертовна звонила неустановленному лицу, который, чтобы не возвращать деньги, посоветовал ей испортить товар. Т.к. людей собралось много и порча товара была бы заметна, продавец от этой идеи отказалась.
Елена Бондаренко
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