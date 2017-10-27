Политика / Криминал
«Разбор полётов» городской избирательной комиссии (ЧАСТЬ № 3)
Никопольчане, в двух наших предыдущих материалах мы начали анализ работы городской избирательной комиссии по время проверки подписных листов по народной инициативе за отставку нашего городского головы А.П.Фисака.
Сегодня начнем говорить об ИЛЛЮЗИОНИСТСКИХ ТРЮКАХ, проделанных избирательной комиссией во время проверки подписных листов.
Конечно же, самое эмоциональное воздействие на аудиторию производит факт наличия в списках фамилий уже УМЕРШИХ граждан. Таких городская избирательная комиссия обнаружила 32 человека.
Прежде чем говорить о том, как они могли появиться в подписных листах, хочу разъяснить никопольчанам порядок сбора подписей. Итак:
1. Подписные листы избиратели заполняли самостоятельно. При этом многие брали их домой, потом приносили в палатку. Часто записи вносились за закрытыми дверями квартиры или за забором домовладения.
2. Член инициативной группы НЕ ИМЕЕТ ПРАВА проверять документы у избирателя.
3. Функция проверки подписных листов возложена ТОЛЬКО на избирательную комиссию.
4. Даже если инициативная группа видела сомнительную запись, никто не имел права её изъять, и она направлялась в общем массиве в избирательную комиссию.
Исходя из вышеизложенного, вполне возможны разные варианты появления умерших в списках:
1. Они внесены с целью провокации «ТИТУШКАМИ» из окружения Фисака по команде депутатов, правящих городом.
2. Они внесены родственниками умерших с целью набора лишних голосов (в тех случаях, когда у родственников радикально отрицательное отношение к Фисаку)
3. Они внесены недобросовестными членами инициативной группы.
В любом случае, эти 32 записи однозначно должны быть исключены из общего количества подписей, здесь никаких возражений НЕТ.
Однако, обвинять в их наличии одну только инициативную группу – нелогично и предвзято. На наш взгляд, самый достоверный вариант – что умершие внесены в списки с целью ПРОВОКАЦИИ, для дискредитации народной инициативы.
Почему мы пришли к этому выводу? Инициативная группа сдала 19834 подписи. Из «космоса» появились 15 ЛИШНИХ подписей, которые ВТИХАРЯ были приплюсованы избирательной комиссией. Вообще это ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ситуация, которая требовала проведения немедленной сверки.
Однако, председатель избирательной комиссии не пригласила Н.А.Троян для выяснения факта появления 15 лишних подписей. Ждали 30 дней, потом прокричали на пресс-конференции.
По аналогии – во время избирательного процесса бюллетени и подписи в избирательных списках пересчитываются до упора, до рассвета – если есть расхождение хотя бы в одну роспись.
А ведь принимались подписные листы – ПО ОПИСИ, ПОД СЧЕТ И ПО СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ПИСЬМУ.
Наше мнение – эти 15 человек ДОПИСАНЫ ПОСЛЕ СДАЧИ подписных листов. И среди них вполне могли быть родственники членов ГИК, депутатов и других известных людей - чтобы придать СИТУАЦИИ больший резонанс.
Вот таким образом создана ВЕРБАЛЬНАЯ ИЛЛЮЗИЯ – всем, кто слышал слова председателя городской избирательной комиссии о наличии фамилий умерших в подписных листах, внушалось, что внесены они были инициативной группой. И возмущение аудитории вполне приветствовалось, а другая трактовка НЕ ДОПУСКАЛАСЬ.
В следующей публикации будет проанализирован самый большой ТРЮК избирательной комиссии – безосновательное «убийство» около 5 000 подписей никопольчан.
По всей видимости, «убийство» было ЗАКАЗНЫМ.
Сегодня начнем говорить об ИЛЛЮЗИОНИСТСКИХ ТРЮКАХ, проделанных избирательной комиссией во время проверки подписных листов.
Конечно же, самое эмоциональное воздействие на аудиторию производит факт наличия в списках фамилий уже УМЕРШИХ граждан. Таких городская избирательная комиссия обнаружила 32 человека.
Прежде чем говорить о том, как они могли появиться в подписных листах, хочу разъяснить никопольчанам порядок сбора подписей. Итак:
1. Подписные листы избиратели заполняли самостоятельно. При этом многие брали их домой, потом приносили в палатку. Часто записи вносились за закрытыми дверями квартиры или за забором домовладения.
2. Член инициативной группы НЕ ИМЕЕТ ПРАВА проверять документы у избирателя.
3. Функция проверки подписных листов возложена ТОЛЬКО на избирательную комиссию.
4. Даже если инициативная группа видела сомнительную запись, никто не имел права её изъять, и она направлялась в общем массиве в избирательную комиссию.
Исходя из вышеизложенного, вполне возможны разные варианты появления умерших в списках:
1. Они внесены с целью провокации «ТИТУШКАМИ» из окружения Фисака по команде депутатов, правящих городом.
2. Они внесены родственниками умерших с целью набора лишних голосов (в тех случаях, когда у родственников радикально отрицательное отношение к Фисаку)
3. Они внесены недобросовестными членами инициативной группы.
В любом случае, эти 32 записи однозначно должны быть исключены из общего количества подписей, здесь никаких возражений НЕТ.
Однако, обвинять в их наличии одну только инициативную группу – нелогично и предвзято. На наш взгляд, самый достоверный вариант – что умершие внесены в списки с целью ПРОВОКАЦИИ, для дискредитации народной инициативы.
Почему мы пришли к этому выводу? Инициативная группа сдала 19834 подписи. Из «космоса» появились 15 ЛИШНИХ подписей, которые ВТИХАРЯ были приплюсованы избирательной комиссией. Вообще это ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ситуация, которая требовала проведения немедленной сверки.
Однако, председатель избирательной комиссии не пригласила Н.А.Троян для выяснения факта появления 15 лишних подписей. Ждали 30 дней, потом прокричали на пресс-конференции.
По аналогии – во время избирательного процесса бюллетени и подписи в избирательных списках пересчитываются до упора, до рассвета – если есть расхождение хотя бы в одну роспись.
А ведь принимались подписные листы – ПО ОПИСИ, ПОД СЧЕТ И ПО СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ПИСЬМУ.
Наше мнение – эти 15 человек ДОПИСАНЫ ПОСЛЕ СДАЧИ подписных листов. И среди них вполне могли быть родственники членов ГИК, депутатов и других известных людей - чтобы придать СИТУАЦИИ больший резонанс.
Вот таким образом создана ВЕРБАЛЬНАЯ ИЛЛЮЗИЯ – всем, кто слышал слова председателя городской избирательной комиссии о наличии фамилий умерших в подписных листах, внушалось, что внесены они были инициативной группой. И возмущение аудитории вполне приветствовалось, а другая трактовка НЕ ДОПУСКАЛАСЬ.
В следующей публикации будет проанализирован самый большой ТРЮК избирательной комиссии – безосновательное «убийство» около 5 000 подписей никопольчан.
По всей видимости, «убийство» было ЗАКАЗНЫМ.
Виталий Журавлёв
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.