«Разбор полётов» городской избирательной комиссии (ЧАСТЬ № 3)

Содержание домашних животных давно нужно было упорядочить. То, что происходит сейчас никуда не годится. Но с некоторыми глупыми пунктами я не согласен. Кладбища для животных-бред. Запрет разведения беспородных животных и появления потомства на дому тоже чушь и злоупотребление. Здесь явно просматривается стремление власти содрать с людей бабло. Хочешь потомство - веди в специальную службу, имеющую лицензию и плати. Также не понятно почему от сбора освобождаются органы местной власти. Они наоборот должны платить больше. Вот штраф за не уборку экскрементов давно надо было ввести - загадили весь город. Также я категорически поддерживаю введение перечня потенциально опасных пород. Но я бы пошел дальше и либо приравнял их к огнестрельному оружию, либо вообще запретил держать частным лицам. Только охранным фирмам или полиции. Сейчас поголовно все заводят питбулей для понтов потому что это, видишь-ли, модно. А справится с ними не могут. Вот и тянет такой чудище на поводке своего хозяина по городу и невольно хочется перейти на другую сторону улицы чтобы избежать проблем т.к. на лице таких горе-хозяев малолеток с айфонами, но в кедах на босую ногу в январе-месяце часто написано что они сами боятся свою собаку. Безопасность прежде всего. Не думаю что этот закон даже будет вынесен в зал для обсуждения, но если повыбрасывать оттуда бред и добавить конструктива то было бы очень хорошо. Но это что касается домашних животных. А бродячих не должно быть на улицах вообще. Тратить миллионы гривен на стерилизацию, на собачники и кошатники по всей стране во время войны да еще и при такой барыжной власти, которая все разворовывает - нецелесообразно. А лучше бы(вероятно уже после смены власти) на время приостановить действие того дурного евротолерастического закона о защите прав животных, истребить всю эту нечисть, а потом возобновить действие закона(фиг уже с ним). И приютов понадобилось бы строить в 100 раз меньше. А так сейчас нам нужно все бросить, забить на пенсионеров, медицину, войну и в каждом городе строить эти скотобазы, на которых еще и местная власть наживаться будет чтобы содержать ораву псин и кошек, которые бесконтрольно размножались 25 лет на улицах пока у нас власти нормальной не было. Это экономически необоснованная глупость. Думаю, когда власть сменится этот вопрос сдвинется с мертвой точки.