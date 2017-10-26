ДОСВІД ПОКРОВА СТАЄ ЦІКАВИМ

У чому секрет Покрова? Як за два роки у середньостатистичному містечку вдалося здійснити такі глобальні перетворення? Питання стали резонансними і не могли не зацікавити журналістську спільноту. Покровчанам уже не в дивовижу телевізійні сюжети на обласних та центральних каналах. Перетворення в Покрові не залишили поза увагою і регіональні ЗМІ.Днями, з ініціативи голови регіональної спілки НСЖУ Володимира Глядченка, відбулася прес-конференція з міським головою Покрова - Олександром Шаповалом.До міста прибули представники секретаріату регіональної спілки журналістів, обласної газети «Вісті Придніпров’я», нікопольських - «Репортер», «Проспект Трубників», «Електрометалург», «Візит Венал», телестудії НЗФ, сайту «Нікополь-Арт», томаківської газети «Наш край» та телерадіокомпанії «Міст» із Марганця. Журналісти оглянули місто, побували на нових інфраструктурних об’єктах, поспілкувалися з місцевими жителями. Ділячись враженнями, відзначали доглянутість міста, комплексний підхід та завершений вигляд реконструйованих територій, чистоту й гарячу воду у безкоштовній громадській вбиральні та інше - те, що звичне для місцевих жителів, але помітне для гостей.У вступному слові міський голова коротко розповів про зроблене за останній час, завдячуючи підтримці голови обласної державної адміністрації Валентину Резніченку, його раднику Юрію Голіку, міському депутатському корпусу. Олександр Шаповал зазначив, що децентралізація влади відкриває можливості для залучення коштів на впровадження важливих проектів із обласного та державного бюджетів. Так, на реалізацію одного з найзначущих - децентралізації теплопостачання, з обласного бюджету було залучено 12 мільйонів гривень, шість – з державного, решта 7 - кошти міського бюджету.Передумовами такого кроку стала повна розбалансованість існуючої системи централізованого теплопостачання. Неспроможність МКП «Орджонікідзетеплоенерго» надавати якісні послуги, призвела до масового переходу абонентів на індивідуальне опалення. В будинках залишалося по кілька квартир з централізованим опаленням. Теплопостачальне комунальне підприємство працювало у збиток, щорічно поглинаючи з міського бюджету від 10 до 15 мільйонів гривень дотації. Спрямовуючи колосальні суми на підтримку існування МКП «Орджонікідзетеплоенерго» та інших збиткових комунальних підприємств, інвестувати в процвітання міста було вже нічим. На переконання Олександра Шаповала, це одна з причин, які гальмували його розвиток.Прийнявши програму децентралізації теплопостачання у лютому 2016-го, її фактично вдалося реалізувати за міжсезоння. За рахунок соціальної матеріальної допомоги було встановлено майже 2 тисячі газових конвекторів соціально-незахищеним верствам населення міста.Як альтернатива, розглядався варіант електричного опалення. Проте, за висновком ДТЕК, потребувалася технічна модернізація мереж, на що необхідно близько 80 млн. грн. та кілька років.Потреби соціальної інфраструктури міста наразі забезпечують 25 котелень, 8 із яких – твердопаливні.На одній з таких – пелетній, потужністю 4 МВт, встигли побувати журналісти і мали питання. Відповідаючи на них, Олександр Миколайович повідомив, що побудована вона, як і решта, за кошти інвесторів, обійшлася їм у близько 20 млн. грн. Наразі скрізь встановлені вузли обліку, і кошти з міського бюджету спрямовуються винятково на оплату реального тепла в закладах соціальної сфери міста. Задля оптимізації витрат, літом там впроваджували заходи з енергозбереження – міняли радіатори, труби, вікна, утеплювали стіни.Взагалі фактор раціонального використання ресурсів, енергоефективність є визначальним для міського голови та ключовим у більшості проектів, серед яких – модернізація на МКП «Покровміськводоканал». Там триває реконструкція каналізаційно –насосної станції, блоку фільтрів та відстійників насосно-фільтрувальної станції, що дозволить відчутно скоротити енергозатрати та покращити якість води.Реконструкції доріг – наступна тема, яка цікавила представників ЗМІ. Розповідаючи про капітально відремонтовані у цьому році вулиці Чехова, Л. Чайкіної, завершену Центральну, міський голова акцентував увагу на комплексному підході до справи.Адже міняється не лише дорожнє полотно, удосконалюється конфігурація доріг, укладаються тротуарною плиткою пішохідні зони, встановлюються турнікети, обмежувачі руху, дорожні знаки, лавочки, урни, павільйони для зупинки транспорту, удосконалюється освітлення, інженерні комунікації. Так, вздовж Чехова замінили аварійну ділянку водогону, аби після благоустрою не повертатися до цього питання. По Л. Чайкіної та Партизанській вирішили проблему побутово-господарчої каналізації, через яку мешканці багатоповерхівок десятиліттями страждали від підтоплень підвалів. Літом завершили повну реконструкцію, замінивши магістральну мережу та вводи каналізаційних мереж до будинку.Крім капітальних, тривають і поточні ремонти міських доріг. Протягом двох років поточним ремонтом було охоплено 58 доріг, загальною площею ремонту 13 тис. м2.Поза увагою тривалий час були і внутрішньоквартальні території. Ситуація змінилася, і нового вигляду встигли набути прибудинкові зони за десятками адрес, де теж прослідковується комплексний підхід. Разом із пішохідними зонами упорядковуються внутрішньоквартальні дороги, паркувальні місця, зручні заїзди, освітлення та інше.Мова йшла про ще одну реконструкцію, результати якої оцінили журналісти. Наскільки разюче змінився центральний парк, переконали старі світлини. Донедавна занедбана територія – тепер улюблене місце відпочинку містян не залежно від віку. Сучасний ландшафт, інженерні комунікації, є зони спокійного та активного відпочинку – дитячий ігровий майданчик, тренажерний, роледром та інші принади.Такі перетворення дали імпульс новим соціальним проектам, – зазначив міський голова. Один з них - «Кіно під відкритим небом», який літом, навіть у будні, на дитячі та дорослі сеанси збирав чисельних глядачів. А слава про «Спортивних бабусь» давно перетнула межі Покрова та набула популярності в соціальних мережах, тож для гостей не була новиною.Перейшовши до соціальних тем, мова зайшла про інклюзію. Покров – одне з трьох міст Дніпропетровщини, де успішно реалізується державна політика у галузі інклюзивної освіти. В рамках соціальної ініціативи Марини Порошенко, у місті відкрито медіатеку. Невдовзі має відкритися один із небагатьох по області ресурсний центр як осередок фахової допомоги дітям та консультативно-інформаційної батькам і педагогам. Обслуговуватиме і Нікополь.Серед позитивів освітянської сфери – те, що за рахунок міського бюджету збережена норма безкоштовного харчування.Жвавий інтерес журналісти виявили до впровадження сервісу для обслуговування та контролю освітніх платежів EduPay та заборони готівкового обігу у закладах освіти. Через електронний сервіс батьки зможуть зробити будь-які освітні платежі, в тому числі благодійні, маючи можливість проконтролювати їх використання.Олександр Шаповал розповів і про інші електронні платформи, у впровадженні яких, місто зробило значний крок. Серед них - системи публічних електронних закупівель ProZoro. Держзакупівлі товарів та послуг комунальними підприємствами та бюджетними установами третій рік здійснюються винятково через електронні публічні торги. Від початку року через ProZoro вдалося зекономити 3 мільйони гривень з місцевого бюджету.Впроваджено програму «Бюджет участі», що є ефективною практикою втілення ініціатив громади. Покровчани цьогоріч уже скористалися такою можливістю. З поміж десяти представлених проектів, містяни проголосували за розвиток дитячого спорту.Курс на впровадження інструментів електронної демократії, відкритість влади, залучення містян до активної участі у житті міста – це все є пріоритетом у Покрові. Запущено проект «Соціальний інспектор», за допомогу якого в онлайн-режимі можна по карті візуалізувати хід ремонтних робіт у місті. Впроваджено сервіс електронних петицій. У намірах - розробити систему для попереднього електронного запису на прийом до лікарів.Багато інших тем цікавило журналістів – біографія, взаємини з депутатським корпусом, і, звичайно, перспективи. Ділячись планами на найближче майбутнє, Олександр Шаповал повідомив, що вже для реалізації наступного року розроблено і захищено 56 проектів. Серед них – будівництво нового дитячого садка та реконструкції парку ім. Гірників у селищі Рудник. Сказане, доповнило відповідь на питання про увагу до приватного сектора міста.Крім того, у 2018 році передбачається будівництво багатоквартирного будинку для учасників АТО. Реконструкція чекає на дитячий садок № 21, навчально-виховних комплексів № 1 та 2 і ліцей разом з будівництвом міні-стадіону. Нового сучасного вигляду набуде дендропарк.А довгостроковою перспективою і завданням, міський голова вбачає покращення якості життя покровчан у всіх сферах. Задля цього використовуються усі можливості та інструменти, які надає децентралізація влади. А саме головне – дієве бажання бачити місто у якому народився успішним, процвітаючим. Мабуть це і є відповідь на головне питання журналістів: «У чому секрет Покрова?».